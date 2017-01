Donaueschingen Firmenjubiläum bei Bromberger

Donaueschingen – Die Firma Bromberger Packungen hat ihren langjährigen Mitarbeiter Johannes Vosseler in den verdienten Ruhestand verabschiedet. Vossler trat am 5. Mai 1997 als Kraftfahrer zur Auslieferung der Produkte an die Kunden ins Unternehmen ein. Er war in seiner Funktion ein geschätztes "Gesicht" der Firma Bromberger bei den Kunden und trug somit zum Erfolg des Unternehmens bei. Bei der Verabschiedung würdigte Geschäftsführer Christof Bromberger die Verdienste von Johannes Vosseler.