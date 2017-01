Donaueschingen Feuerwehrkapelle plant ihr Woodstock an der Donau in Pfohren

Feuerwehrkapelle plant ihr Woodstock an der Donau in Pfohren

Feuerwehrkapelle feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Bei ihrem Donaumusikfestival bieten die Pfohrener vier Tage lang Musik unter vier Mottos.

Die Feuerwehrkapelle beweist bei der Vorbereitung für Veranstaltungen langen Atem. Bereits vor eineinhalb Jahren reiften die ersten Überlegungen zu 150-jährigen Bestehen der Kapelle im Jahr 2017 etwas Besonderes auf die Beine zu stellen. Etwas, das es in dieser Form – zumindest am ersten Ort an der jungen Donau – so noch nicht gegeben hat.

Herausgekommen ist die Idee, auf der Festwiese in unmittelbarer Nähe zu den Gestaden von Europas zweitgrößtem Strom das erste Donaumusikfestival (DMF) zu initiieren. Seither trifft sich der Festausschuss regelmäßig zu Sitzungen, die zum Ziel haben, den Gästen während vier Tagen ein kurzeiliges Programm zu bieten, das ind er Erinnerung bleibt.

Schnell war ein Termin im Frühjahr gefunden, da sich die Ausschussmitglieder einig waren den Vatertag (Christi Himmelfahrt) in das Festgeschehen zu integrieren. Nun findet das Fest vom 25. bis 28. Mai 2017 statt.

Bei den Vorbereitungen steht langsam der Endspurt an. „Nachdem das Programm größtenteils steht, sind es die üblichen Details, die uns beschäftigen“, sagt Vorsitzender Ralf Schneckenburger. Er ist zufrieden mit dem aktuellen Stand der Vorbereitungen. Gelöst werden muss unter anderem noch die kurzfristige Einrichtung eines schnelleren Internetanschlusses für das Festgelände. Dieser ist für manche beim Festival auftretende Musikgruppe wichtig.

Los geht das DMF mit einer traditionellen und bodenständigen Warm-Up-Vatertagsparty, die den gesamten Tag über Gastkapellen nach Pfohren lockt. „Wir haben darauf geachtet, dass jeder Festivaltag etwas Besonderes wird“, bemerkt Schneckenburger mit Blick auf die Baaremer Luusbuäbä. Die sorgen als aktuelle Sieger des SWR4-Blechduells am Vatertagsabend für Stimmung.

Ein weiteres Markenzeichen der Feuerwehrkapelle ist es generationenübergreifend zu denken, was die Organisatoren am Festfreitag in einem Kinder- und Seniorennachmittag umsetzen. Geplant ist ein Auftritt des Seniorenblasorchesters. Am Abend steigt eine SWR4-Sommernacht, bei denen die Zuschauer über Auftritte von ein bis zwei Top-Künstlern freuen können.

Eines der Ziele in den Programmvorbereitungen war es, dem Publikum die Blasmusik in all ihren Facetten zu präsentieren. So kamen die Macher auf die Idee, den Samstag ganz dieser Musikform zu widmen. Von Mittag bis Mitternacht gibt es Auftritte renommierter Formationen.

Zu ihnen zählen angesagte Bands wie die Unadinger Bloosmaschii, die Powerkryner, die Radolfzeller Froschenkapelle, Tub-A, Belchhaufn XXL oder als weiterer Top Act der Holstuonermusigbigbandclub (HMBC) aus dem Bregenzer Wald.

Den letzten Kick erhält das Festival durch einen Festumzug. Zu dem haben sich bereits 50 Gastkapellen mit über Tausend Umzugsteilnehmern angemeldet. Außerdem findet das vom Blasmusikverband ausgerichtete Verbandswertungsspiel statt, an dem sich die Blasmusikkapellen und Vereine der Region ihre blasmusikalische Qualität zur Bewertung stellen.

Festivalkarten

Die Feuerwehrkapelle Pfohren feiert ihren 150. Geburtstag mit dem Donaumusikfestival. Das findet vom 25. bis 28. Mai statt. Jeder Tag steht unter einem anderen Motto, Veranstaltungsort ist die Festwiese an der Donau. Der Eintritt ist frei – mit Ausnahme des Festivalsamstags, 27. Mai, ab 12.30 Uhr mit offenem Ende. Tickets für 29 Euro in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen.