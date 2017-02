Probierstunde für die neuen blauen Uniformen: Zum 150-jährigen Bestehen planen die Musiker einen tollen Auftritt.

Im Vereinslokal der Feuerwehrkapelle in der alten Schule ist Probierstunde. Allerdings hat sie nichts mit Musik zu tun. Mit Udo Fischer ist ein ganz spezieller Gast zu Besuch. Konzentriert legt er bei jedem aktiven Musiker das Maßband an, notiert Größe, Schulterbreite, Kopfumfang und Taille. Der Mann aus dem Schuttertal ist Uniformschneider und nimmt für die Fertigung neuer Uniformen alle Daten auf.

Gekommen ist Udo Fischer auf Einladung der Feuerwehrkapelle, die pünktlich zu ihrem 150-jährigen Bestehen keine Mühen scheut, um sich für ihre Gäste in Schale zu werfen. Die alte Uniform ist in die Jahre gekommen, weshalb die Vorstandsmitglieder auf ihrer Suche nach einem Uniformenschneider auf das idyllisch gelegene Bekleidungshaus in Schweighausen stießen. Gespräche mit anderen Musikkapellen und Recherchen im Internet hatten sie auf ihrer Suche nach der passenden Schneiderei unterstützt.

Udo Fischer verspricht der Feuerwehrkapelle Maßarbeit und Individualität, weshalb sie sich schließlich für den Schritt zur neuen Uniform entschied. "Wenn nicht jetzt, wann dann", stellt Susanne Dorer die rhetorische Frage. Die alte Uniform ist in weinroten Grundtönen gehalten. Nun erinnert sich die Feuerwehrkapelle an ihre Anfänge, als sich die Uniformen mit ihrem blauen Grundton an der Kleidung der Feuerwehrleute orientierten.

Derweil nimmt Udo Fischer die ermittelten Maße nach Hause mit, um sie von seinem professionellen Personal via Computer und CNC-Zuschnitt individuell fertigen zu lassen. Minutiöse Handarbeit ist beim Zusammennähen der einzelnen Bekleidungsteile gefordert. So ergänzen sich moderne Technik und handwerkliche Kunst. Dorer hofft, dass die Musiker der Feuerwehrkapelle bis zum Festbankett am 6. Mai ihre neuen Uniformen dem Publikum präsentieren können.

150 Jahre Feuerwehrkapelle

Die Feuerwehrkapelle richtet am 6. Mai ein Festbankett zu ihrem 150. Geburtstag aus. Zur Premiere des ersten DonauMusikFestivals zwischen dem 25. und 28. Mai lädt sie auf das Festgelände beim Fischerheim ein. Am Jubiläumswochende finden die Verbandswertungsspiele in den Donauhallen satt. Das Festival beginnt an Christi Himmelfahrt mit einer Vatertagsparty. Der Freitag steht im Zeichen von Kindern, Senioren und am Abend einer lauschigen Schlagersommernacht mit SWR4. Karten für den ersten Brass-Festivaltag im ersten Ort an der jungen Donau am 28. Mai gibt es bei Reservix. Am Sonntag findet nach einem Festgottesdienst und Frühshoppen ein großer Jubiläumsumzug statt. (bom)