Feuer noch rechtzeitig erkannt

Donaueschingen: Feuerwehreinsatz in betreutem Wohnen

Die Einsatzkräfte rückten am Freitag gegen 8.30 Uhr zu einem Einsatz aus. Nach ersten Informationen meldeten Anrufer eine Rauchentsicklung in einem Gebäude mit Betreutem Wohnen in der Leo-Wohleb-Straße. Als die Feuerwehr Donaueschingen an der Einsatzstelle eintraf, wurde sofort unter Atemschutz das Gebäude kontrolliert. In einem Badezimmer im oberen Stockwerk fand man dann eine brennende Wäschebox. Diese wurde sofort ins freie gebracht, die Glutnester wurden abgelöscht. Danach wurde mit der Wärmebildkamera das Gebäude kontrolliert. Die Bewohner des Hauses konnten sich alle in Sicherheit bringen und blieben unverletzt. Warum es zu dem Brand im Bad kam, werden die weiteren Ermittlungen der Polizei Donaueschingen zeigen. Nachdem alles kontrolliert war, konnte die Feuerwehr und der Rettungsdienst wieder abrücken. Das Badzimmer ist derzeit nicht mehr benutzbar, ob die Bewohner wieder ins Haus dürfen, wird derzeit abgeklärt. Eine Schadenshöhe ist nicht bekannt.