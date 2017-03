Feuer bei der Lebensheimat

Niemand wird bei Brand in Wäschekorb verletzt. Alle drei Bewohner rechtzeitig im Freien. Fahrlässige Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen

Donaueschingen – Glimpflich ausgegangen ist ein Brand im Haus der Lebensheimat an der Leo-Wohleb-Straße im Wohngebiet Auf Schalmen in Allmendshofen. Am Freitag um 8.34 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, nachdem ihr eine starke Rauchentwicklung aus dem Bad im Dachbereich des Hauses gemeldet wurde, in dem drei Behinderte Menschen weitgehend selbstständig leben. Alle drei konnten sich rechtzeitig in Sicherheit begeben. Durch das Auslösen des Brandmelders wurde Schlimmeres verhindert. Die Polizei beziffert den Schaden dennoch auf rund 10 000 Euro. Da der Band in einer Wäschebox entstanden ist, schließt die Polizei fahrlässige Brandstiftung nicht aus. Die laufenden Untersuchungen sollen Klarheit bringen. Als die Feuerwehr Donaueschingen an der Einsatzstelle eintraf, wurde das Gebäude unter Atemschutz kontrolliert. In einem Badezimmer im oberen Stockwerk wurde eine brennende Wäschebox entdeckt und aus dem Fenster geworfen. Glutnester, die sich bereits gebildet hatten wurden abgelöscht. Das Badzimmer ist derzeit nicht mehr benutzbar. Eine Rückkehr der Bewohner ins Haus wird abgeklärt.

Lebensheimat

Das Haus "Lebensheimat" beherbergt seit Mai 2011 im neu gebauten Haus Menschen mit ohne Behinderung. Die Wohngemeinschaft wurde von dem gemeinnützigen Verein "Lebensheimat" und der "Reha-Südwest" als Träger eröffnet. Der Verein Lebensheimat, ein Elternselbsthilfeverein, hat aus eigenen Mitteln das Grundstück im Neubaugebiet an der Leo-Wohleb-Straße gekauft, um hier inklusives Wohnen auch für behinderte Erwachsene zu ermöglichen.