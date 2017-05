Donaueschingen Felix Obergfell ist einer der besten Maler-Azubis Deutschlands

"Handwerk hat goldenen Boden", weiß der Volksmund. Doch die Basis bröckelt: Viele Betriebe suchen händeringend nach geeigneten Auszubildenden. Dennoch gehört freilich immer noch allerhand dazu, zu den einhundert besten Maler-Azubis im ganzen Bundesgebiet zu gehören.

So wie Felix Obergfell, Maler-Lehrling unmittelbar vor der Gesellenprüfung und Berufsschüler an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen.

Für seine herausragenden schulischen Leistungen mit dem Notendurchschnitt 1,2 bekam der 19-jährige St. Georgener nun den Förderpreis der gemeinnützigen Stiftung des Wärmedämmungsspezialisten Sto SE & Co., der so seit 2005 jährlich junge Handwerksazubis fördert, die sozial benachteiligt oder wirtschaftlich hilfsbedürftig, gleichzeitig aber durch überdurchschnittliche Leistungen ein Vorbild für andere sind.

Im Rahmen einer Feierstunde in den Räumlichkeiten der Schule erhielt der junge Mann den Preis aus den Händen des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Uwe Koos. Und zwar einen, der weit über den ideellen Wert der Fassade einer schlichten weißen Urkunde hinausweist: Denn der Koffer mit einem kompletten Maler-Equipment im Wert von rund 800 Euro wird dem künftigen Gesellen, der von seinem St. Georgener Ausbildungsbetrieb selbstredend übernommen werden wird, noch so manches Tünchen und Malern erleichtern.

"Die Auszeichnung bedeutet mir viel, weil sie auch dokumentiert, dass sich Leistung und Bemühung auszahlen. Und sie ist Motivation, mich auch weiterhin anzustrengen", zeigte sich der Fast-Geselle denn auch erfreut.

Und tatsächlich hat Obergfell auch zukünftig viel vor: Er will bei Innungs- und Kammerwettkämpfen reüssieren – und auch noch mindestens ein Jahr in seinem Lehrbetrieb arbeiten, ehe danach in Stuttgart die Ausbildung zum staatlich geprüften Techniker für Farb- und Lacktechnik angegangen werden soll.