Donaueschingen Fastnacht: Naht die Lösung eines alten Konflikts?

Paukenschlag bei der Hauptversammlung: Der Grüninger Musikverein und die Rebberghexen wollen sich wieder annähern

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Rebberghexen Grüningen haben etwas, was andere Vereine nicht haben: Nachwuchs. Das hob Ortsvorsteher Hans-Günter Buller bei der Hauptversammlung hervor. Und das Beste: Wenn es nach den Hexen und Musikvereinsvorsitzenden Julia Held geht, soll ein jahrzehntelang schwelender Konflikt endlich beigelegt werden.

Es war Ehrenhexe Franz Schnurr, der das heiße Eisen der Musikbegleitung bei der Fastnacht anpackte. Mal davon abgesehen, dass die Hexen für die Ortsfastnacht sorgen, ist wieder ein Nackenschlag hinzunehmen, da ab dem nächsten Jahr der Turnverein den Kinderball nicht mehr veranstaltet.

Schnurr: "Es kann doch nicht sein, dass der örtliche Musikverein am Schmotzige und an der Fastnacht lieber auswärts spielt." Die Thematik ist im Ort ja hinlänglich bekannt. Er wolle zur Diskussion stellen, ob man nicht aus eigenen Reihen eine "Fastnachtsmusik" ins Leben rufen könne, da er von vielen Mitgliedern wisse, die über ein Instrument verfügen, aber gegenwärtig nicht aktiv spielen. "Du greifst damit ein Thema auf, mit dem sich die Hexenvorstandschaft auch schon auseinandergesetzt hat", war Erich Thurows Antwort. Man strebe Gespräche mit den entsprechenden Mitgliedern an.

Dann gab es eine weitere erfreuliche Überraschung, mit der niemand gerechnet hatte: Die Musikvereinsvorsitzende Julia Held erklärte, dass sie die Zusammenarbeit zwischen Rebberghexen und Musikverein intensivieren wolle. Vielleicht lasse sich eine Kooperation zustande bringen.

Das Angebot wurde seitens der Hexen erfreut angenommen. Thurow: "Wir verwehren uns nicht." Zumal die Hexen mit einem Besuch beim Kappenabend der Musiker den Anfang gemacht hatten. Aber es werde wohl schwierig werden, gegen 40 Jahre alte Mauern zu kämpfen. Die Hoffnung richtet sich nun auf eine "verständigere" junge Generation Musiker. Der Jahresbeitrag für aktive Hexen beträgt nun 45 Euro, für passive zehn Euro. Offizielle Jugendvertreterin ist nun Gertrud Hirt. Sie managt über 30 Kinder und Jugendliche. Acht neue Hexen wurden aufgenommen.