Die beiden Donaueschinger Fasnetsurgesteine werden 60 Jahre. Und natürlich wollen Ignaz und Severin das gebührend feiern

Wären sie nicht vor 60 Jahren erfunden worden, dann würde der Donaueschinger Fasnet einfach etwas fehlen. Die Rede ist von Ignaz und Severin. In der närrischen Zeit haben sie einen dichten Terminkalender, denn überall sind die beiden Fasnetsurgesteine gern gesehen. Irgendwas ist immer: „Abbau, Aufbau, Probe und schon wieder ein Auftritt“, sagte Serverin, der seit 28 Jahren von Thomas Höfler gespielt wird. Seit 20 Jahren an seiner Seite: Markus Kuttruff als Ignaz.

Ja, die beiden sind einfach unübertrefflich. Und es bleibt zu hoffen, dass sie ihre Zunftballpläne, ein Planungsbüro zu eröffnen, nicht umsetzen werden. Zwar würden sie mit ihren „Pläne von morgen für Kommunen von gestern“ sicher einen Volltreffer landen, doch wer würde dann so vortrefflich die Donaueschinger Kommunalpolitik analysieren, wie es das Frohsinn-Duo versteht? In diesem Jahr feiern Ignaz und Serverin also ihren 60. Geburtstag. Und die beiden sind natürlich dafür bekannt, dass sie das nicht im stillen Kämmerlein tun werden, sondern gemeinsam mit ihren Fans. Und davon haben sie einige, schließlich besitzen sie Kultstatus. Die Geburtstagsparty fällt auf den Tag des Gaudimusik-Obed: Als Abschluss der Donaueschinger Kneipenfasnet wollen die beiden im Twist feiern. Zum einen haben die beiden den Veranstaltungsort gewählt, weil es von den Räumlichkeiten passt, zum anderen aber auch, weil sie davon begeistert sind, wie Christian Köster, der das Twist leitet, seine Lokalität ins Stadtgeschehen integriert.

Ab 22 Uhr haben Ignaz und Severin dort ihren regulären Auftritt. „Danach bleiben wir einfach da“, sagt Markus Kuttruff. Die anderen Gruppen werden dann nach und nach eintreffen. Auch haben sich schon etliche angekündigt, die zwar beim Gaudimusik-Obed nicht auftreten, sich wIgnaz und Severin aber verbunden fühlen. „Es gibt nix Fixes, aber wir werden einen tollen Fasnetsabend miteinander verbringen“, sagt Kuttruff. Und jeder, der dazu Lust hat, kann einfach vorbeischauen, denn Ignaz und Severin wollen nicht im VIP-Kreis feiern, sondern mit allen ihren treuen Fans.