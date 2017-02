Donaueschingen-Aufen Fasnetauftakt nach Maß in Aufen

Fasnetauftakt nach Maß in Aufen

Dreistündiges Programm begeistert Publikum im närrischen Uffheim in Aufen

Aufen (kd) Für viele Aufener ist der Saal im Uffheim fast wie ihr Wohnzimmer. Hier finden Musikproben statt und hier wird auch in den Mai gefeiert. Dass hier auch die Fasnet ausgiebig gefeiert wird, versteht sich von selbst. Und viele Besucher aus dem Umland gesellten sich beim Kappenabend am Samstag dazu, was auch den Macher der gut dreistündigen Show, Georg Langenbacher, freute. Das erklärte Motto, "Helden der Kindheit", wurde perfekt inszeniert. Viele Besucher kamen als Musiker- oder Leinwandhelden und als Elvis, Cleopatra oder als Batman gestylt.

Nach der Fastnetmusik-Einstimmung folgte ein Programm-Kracher dem anderen. Die frechen, schlauen Biene Majas boten eine musikalische Einlage, die der einheimische Chor "Auf'n Takt", unter der Leitung von Sabine Martin intonierte. Seinen ersten großen Auftritt hatte hier der 13-jährige Jakob Wagner. Die Kultserie "Bonanza" wurde von den Musikerfrauen trefflich auf die Schippe genommen. Eine völlig aus dem Ruder gelaufene Musikprobe dirigierte Thomas Binder, der dann in einer Bütt seine "Musikerhelden" hoch leben ließ. Das Cyankali-Bontett lieferte mit Dr. Sommer aus der Bravo, dann noch einen tollen Auftritt ab. Die Dorffäger boten "Wetten dass...".