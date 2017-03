Donaueschingen Fasnet-Mendig und das Ferienprogramm in Grüningen kippeln

Grüninger Vereine koordinieren ihre Termine – und da zeichnen sich einige Veränderungen ab. Die Senioren aber starten zu vier Touren.

Grüningen (hac) Um Terminüberschneidungen zu vermeiden, treffen Grüningens Vereinsvorsitzende oder deren Vertreter zweimal im Jahr zu einer Besprechung zusammen, so auch jetzt. Termine, Wünsche, Anregungen aber auch die eine oder andere Frage oder Sorge kamen dabei zur Sprache.

Als größere Events oder Großveranstaltungen für das Dorf zählen in den kommenden Monaten der Abend mit der Villinger Kumedie, die am 20. April vom FC Grüningen in die örtliche Mehrzweckhalle geholt wird, das Brigachfest des Musikvereines in seiner bewährten Form vom 8. bis 10. Juli und die Aufführungen der Grüninger Theater-Arbeitsgemeinschaft am 3., 4. und 5. November.

Senioren sind viermal auf Tour

Der Seniorentreff gab mit dem 18. Mai, 6. Juli, 24. August und 5. Oktober seine vier Tagesfahrten-Termine bekannt, doch zuvor, am 6. April, wird es noch einmal ein Senioren-Treffen im FC Vereinsheim geben. Der Montag ist grundsätzlich Feuerwehrprobentag, am 16. September findet die zweite Tauschbörse in diesem Jahr statt, für die Hauptprobe, die am 7. Oktober im Dorf stattfindet, hoffen die Verantwortlichen auf wertschätzende Unterstützung aus der Bevölkerung, eine Alteisensammlung ist auf den 14. Oktober terminiert.

Der Turnverein weitet neben dem Sport sein Angebot mit einem Theaterausflug für Aktive und Nichtmitglieder am 17. Mai aus, am 9. September darf mit dem TV gewandert werden. Verabschieden wird sich der TV zukünftig aus seiner jahrelangen Verantwortung zur Unterstützung und Organisation des Kinderballes am Fasnet-Mendig. Ob sich hier Nachfolger zum Fortbestand finden werden ist offen, ebenso ist die Fortsetzung des Kinderferienprogrammes noch nicht in trockenen Tüchern. Seinem Jubiläum anlässlich des 50-jährigen Bestehens im Jahr 2018 sieht der Turnverein planend entgegen, fix ist bereits der Termin für ein Festbankett am 14. April 2018 in der Mehrzweckhalle. Hinter der Frage der Vorsitzenden Elvira Thäter, wie die Aussichten seien, die restlichen Feierlichkeiten in der neuen Halle veranstalten zu können, blieben Schulterzucken und ein großes Fragezeichen stehen.

Vierte Mannschaft im Rennen

Mit der Entscheidung der Tischtennisgemeinschaft, eine vierte Mannschaft für den zukünftigen Spielbetrieb zu melden, tauchen durch das Mehr an Spielen Terminkollisionen, im Besonderen mit den Bühnenproben der Theater AG ab dem Spätsommer, auf. Für die Platzproblematik durch die aufgestellte Theater-Kulisse soll bei einem Ortstermin eine gütliche Lösung gefunden werden.

Für das Anbringen von Plakaten an der neu geschaffenen Werbemöglichkeit im Bereich der Landstraße ist die Ortsverwaltung Ansprechpartner, wurde informiert.