Donaueschingen Familienzwist eskaliert auf der Straße

Die Polizeibeamten wurden gleich zweimal nacheinander zu einer Schlägerei gerufen: Jedesmal stritten die Beteiligten eine körperliche Auseinadersetzung jedoch ab. Die Polizei ermittelt trotzdem.

Der Polizei wurde gegen 15.30 Uhr eine Schlägerei in der Lehenstraße gemeldet. Beim Eintreffen der Streifen konnten zwar mehrere Beteiligte angetroffen werden, von einer Schlägerei wollte aber keine Person etwas bemerkt haben. Hintergrund für den Zwist dürfte ein Familien- oder auch Eifersuchtsstreit der anwesenden Parteien gewesen sein. Die Beteiligten wurden zur Ruhe ermahnt. Nur wenige Minuten nachdem die Polizei wieder abgerückt war, ging wieder ein Notruf bezüglich einer Auseinandersetzung in der Lehenstraße ein. Bei der erneuten Überprüfung wollten die wiederrum angetroffenen Beteiligten – wie schon zuvor – keine Angaben zum Sachverhalt machen. Die Ermittlungen hinsichtlich möglicherweise aus der Gruppe begangener Straftaten dauern noch an.