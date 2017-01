Donaueschingen Faire Waren aus dem Automaten

Hilfsaktion für armeRegionen an RealschuleWo Schokoriegel undGummibärchen helfen

Donaueschingen – Mit wenigen Mitteln weltweit in armen Regionen viel bewirken: Das Hilfsprojekt fairer Handel hat ein weiteres neues Standbein an der Realschule Donaueschingen. Nach der vor einigen Jahren erfolgreich gegründeten Schülerfirma Ajantha gibt es nun mit dem "Fair-O-Mat" eine weitere Hilfsaktion an der Schule. Seit einiger Zeit steht dieser Automat im Pausenraum der Schule und bietet den Schülern für 50 Cent kleine Snacks, Schokolade, Gummibärchen oder Kekse und Schokoriegel, die ausschließlich aus fairem Handel stammen. Das Projekt, das Wert legt auf Nachhaltigkeit, wurde am Mittwoch der Öffentlichkeit vorgestellt.

Mit dabei waren neben Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly auch einige Stadträte, Realschulrektor Gerhard Lauffer und die Lehrerinnen Friederike Storz und Elke Fleig, die gemeinsam mit ihren zahlreichen Schülerinnen den Fair-O-Maten aus der Taufe gehoben haben: Einen Automat, wie man ihn auf Bahnhöfen oder in Wartehallen finden kann, um sich Süßigkeiten oder kleine Snacks zu ziehen. Die Fächer des Automaten werden ausschließlich mit Produkten befüllt, die aus dem fairen Handel stammen.

Mit dabei ist der Weltladen, für den sich neben Ulrike Bräuer-Higel zahlreiche Donaueschinger engagieren und der Waren ausschließlich aus nachhaltiger Herstellung bezieht: Ziel ist es, Menschen aus Entwicklungsländern für ihre Arbeit einen fairen Lohn zu zahlen, der es den Familien ermöglicht, beispielsweise ihre Kinder in eine Schule zu schicken, medizinische Versorgung zu bekommen oder sauberes Trinkwasser. Dass die vielen kleinen Tropfen mithelfen, Hilfe zu leisten, wird deutlich an der Bilanz des fairen Handels, denn weltweit profitieren zehn Millionen Menschen direkt oder indirekt von solchen Projekten.

Die Einnahmen aus dem Fair-O-Mat werden jedenfalls für zahlreiche Hilfsprojekt gespendet. Für insgesamt 1800 Euro wurde dieser Automat angeschafft, auch mit finanzieller Unterstützung durch den Förderverein der Schule. Die Schülerinnen Teresa, Laura, Sabrina und Emma brachten die Idee im vergangenen Jahr aus Stuttgart mit und warben in ihrer Klasse um weitere Unterstützung. So kam dann die Arbeitsgruppe mit Hilfe ihrer Lehrerinnen zustande.

Kaffee-Projekt Perusco

Schüler der Kaufmännischen und Hauswirtschaftlichen Schulen (KHS) Donaueschingen haben ein Projekt mit dem Namen Perusco ins Leben gerufen. Sie unterstützen den Förderverein Villa Milagrosa in Peru. Die Schüler importieren Kaffee aus Peru und verkaufen ihn in Donaueschingen. Es ist ausschließlich ökologisch angebauter Hochland-Kaffee, der zu 100 Prozent aus Arabica-Bohnen besteht. Er wird fair gehandelt und von den Schülern selbst in der Rösterei in Donaueschingen geröstet.

Info im Internet: www.facebook.com/Perusco, www. perusco.de oder über Telefon 0157 3545 8531. (bea)