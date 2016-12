Donaueschingen Fachmarkt Steiniger ist insolvent

Der Donaueschinger Fachmarkt für Industrie- und Handwerkerbedarf Steiniger hat einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt.

"Wir versuchen einige Altlasten aufzuarbeitern und die Firma wieder auf Kurs zu bringen", kommentierte Jürgen Borchert, neben Bernhard Rißler Geschäftsführer bei der Steiniger GmbH, gestern die Lage beim Donaueschinger Traditionsunternehmen. Der Fachmarkt für Industrie- und Handwerkerbedarf ist 1981 aus der Eisenwarenhandlung Storr an der Mühlenstraße entstanden und seit 1993 an der Robert-Bosch-Straße deutlich größer angesiedelt und erste Anlaufstelle für viele Handwerker in der Region.



Die langjährigen Mitarbeiter Bernd Rißler und Jürgen Borchert führen den Betrieb seit der Übernahme von Klaus Steiniger im Januar 2004. Neun festangestellte Mitarbeiter sind hier beschäftigt. "Der Betrieb läuft erst einmal wie gewohnt weiter, alle Handwerker werden bedient", meinte Borchert. Alles weitere müsse man mit dem vorläufigen Insolvenzverwalter, dem Rechtsanwalt Christof Heil aus Villingen-Schwenningen, besprechen.