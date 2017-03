Donaueschingen Existenzgründer erhalten Hilfe

Beim Seminar der städtischen Wirtschaftsförderungen zeigen sich innovative Ideen zur Unternehmensgründung.

Donaueschingen – Innovation, Courage und die Bereitschaft, etwas Neues zu wagen, gepaart mit dem Vorsatz, die berufliche Karriere in der Selbstständigkeit zu gestalten, motivierte rund ein Dutzend Teilnehmer zum Besuch einer Informationsveranstaltung für Gründer und Gründerinnen und Unternehmer und Unternehmerinnen im Sitzungssaal des Rathauses.

Die städtische Wirtschaftsförderung mit Theo Kneer an der Spitze beabsichtigt, den Einheimischen und allen Jungunternehmern, die sich ihre Zukunft n der Donaustadt vorstellen können, eine Plattform zum Beginn ihrer neuen beruflichen Laufbahn zu bieten. Die Ideen, mit denen die Teilnehmenden des Seminars in einen neuen Lebensabschnitt eintreten oder bereits eingetreten sind, gaben ein heterogenes Bild an Möglichkeiten ab, sich den Wunsch vom Traumberuf zu erfüllen. Ein Donaueschinger Team mit Unternehmensberater Ralf Stolarski, Rechtsanwalt Kai Georg und Teamentwickler Ulrich Höfer moderierte das Seminar, in dem sie alle Grundvoraussetzungen skizzierten, die notwendig sind, damit aus dem Traumberuf keine Albtraum wird. An Vorhaben für ihren Aufbruch in die Selbstständigkeit mangelte es den Kursteilnehmern nicht. So spannten sich die Ideen von einer Laufbahn als Komponist und Tontechniker, über ein Unternehmen, das eine neue Variante der Energiegewinnung bietet, bis hin zu einer virtuellen Umkleidekabine. „Der Workshop-Charakter der Veranstaltung hilft den Teilnehmern, sich besser kennen zu lernen und ihre ersten Erfahrungen während der Umsetzung ihrer Geschäftsideen auszutauschen“, zeigte Kneer einen weiteren positiven Effekt der Veranstaltung auf.

Die offenen Fragen in Bezug auf eine Unternehmensgründung konzentrierten sich insbesondere auf den Urheberschutz, die generellen Förderungsmöglichkeiten, mögliche Gesellschaftsformen des neuen Geschäftszweiges oder die Aufstellung von Businessplänen. Höfer erinnerte daran, dass ein klar strukturierter Businessplan aufzeigt, welcher Unternehmer sich hinter einer Idee verbirgt, mit der er in Zukunft seinen Lebensunterhalt verdienen möchte. Arbeitsrechtler Georg appellierte, sich über die Grenzen möglicher Geschäftsformen zu informieren. Auch erinnerte daran, dass mit der Selbstständigkeit ein ausreichender Versicherungsschutz Pflicht ist, um im Falle von Krankheit, beim Übertritt in das Rentenalter oder bei Berufsunfähigkeit abgesichert zu sein.

Eine, die in ihren Planungen der Unternehmensgründung bereits weit voran kam, ist Senta Herrmann. Noch bietet die Donaueschingerin Hunde- und Modeaccessoires von zu Hause aus an. Doch wenn es gut läuft, kann sie sich gut vorstellen, in eigenen Geschäftsräumen zu wirken und so ihren Teil dazu beizutragen, die Leerstandssituation in der Stadt zu reduzieren.

Ansprechpartner

Alle, die sich für Existenzgründungen, eine Geschäftseröffnung oder eine Firmengründung in Donaueschingen interessieren, erhalten vielfältige Informationen zu diesen Themen telefonisch unter 0771 857150 oder auch vor Ort persönlich bei Theo Kneer im Zimmer 411 im Rathaus I der Stadtverwaltung Donaueschingen. Die regulären Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Donaueschingen sind immer von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 12 Uhr, zusätzlich ist am Donnerstag von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. (bom)