Donaueschingen Exhibitionist unter der Donaubrücke

Erneut hat ein unbekannter Mann unter der Brücke an einem Fußweg am Zusammenfluss von Brigach und Breg an seinem Geschlechtsteil herumgespielt und dabei eine Frau und deren 16-jährige Tochter erschreckt.

Bereits am Freitagnachmittag war der Mann unter der Brücke der Bundesstraße 27 in gleicher Weise aufgefallen. Dieses Mal, so die Polizei, hantierte der Unbekannte am Montag, kurz nach 17 Uhr, in unsittlicher Weise an sich herum. Anschließend verschwand der Mann in Richtung Parkplatz zur Bundesstraße 27, wo zwei Lastwagen abgestellt waren. Eventuell handelt es sich bei dem Exhibitionisten um einen der beiden Lastwagenfahrer. Schon am Freitag kam der Mann vom angrenzenden Parkplatz der B 27 an den Zusammenfluss und spielte unter der Brücke vor einer Frau und deren 13-jährigen Tochter an sich herum. Die Kripo hofft auf Zeugenhinweise.