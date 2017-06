Donaueschingen Exhibitionist belästigt Mutter und Tochter

Unbekannter manipuliert an seinem Geschlechtsteil beim Donauzusammenfluss

Bereits am Freitag gegen 14.40 Uhr hat ein unbekannter Mann unter der Brücke am Zusammenfluss von Brigach und Breg vor einem 13-jährigen Kind und dessen Mutter an seinem Geschlechtsteil herumgespielt.



Mutter und Tochter befanden sich nahe der Flußmündung und sahen den Mann aus Richtung der Parkplätze an der B27 kommen. Unter der nahe gelegenen Donaubrücke begann er an seinem Glied zu manipulieren und drehte sich dann in deutlicher Absicht zu der Frau und ihrer Tochter hin um, teilte die Polizei heute mit.