Donaueschingen Ex-Stadtbrandmeister Joachim Wicher ist gestorben

Große Trauer bei der Donaueschinger Feuerwehr: Joachim Wicher, der sich über 40 Jahre bei der Feuerwehr in vorderster Reihe eingebracht hat, ist gestorben.

Donaueschingen (jak) Joachim Wicher ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Sein Name ist eng mit der Donaueschinger Feuerwehr verbunden, denn über 40 Jahre hat Joachim Wicher bei der Donaueschinger Feuerwehr Führungsaufgaben übernommen. 1986 wurde er zum Abteilungskommandant der Kernstadt gewählt. Dieses Amt hatte er bis 1995 inne, dann wurde er zum Stadtbrandmeister gewählt. Erst 2010 war er in seinem Amt bestätigt worden und eigentlich war er bis 2015 gewählt. Doch gesundheitliche Gründe zwangen Wicher nach 18 Jahren zum Aufhören. Als er am 9. August 2013 bei einer bewegenden Veranstaltung in den Donauhallen verabschiedet wurde, erhielt der langjährige Stadtbrandmeister die Stadtmedaille in Silber.

Während Wichers Amtszeit hat sich bei der Feuerwehr viel verändert. Für sich in Anspruch nehmen wollte er das jedoch nicht, denn sein Leitsatz war immer: „Die Feuerwehr arbeitet als Team.“ In Wichers Amtszeit fallen große Einsätze wie beispielsweise das schwere Busunglück im September 1992, bei dem 21 Menschen auf dem Autobahnzubringer bei Donaueschingen starben und 35 schwer verletzt wurden, der Brand bei der Firma IMS Gear 2001 oder der Einsatz des Gefahrgutzuges des Schwarzwald-Baar-Kreises, als 2006 bei der Fürstenberg-Brauerei Ammoniak ausgetreten war. Auch beruflich widmete er sich der Feuerwehr: Lange war er Filialleiter des Feuerwehrausstatters Ziegler.