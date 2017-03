Donaueschingen Erste Hilfe für Handynutzer

Donaueschinger Schüler für Verhaltenim Internet geschultFürstenberg-Gymnasiastem lernen Gefahren im Netz kennen

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen – Fünft- und Neuntklässler des Fürstenberg-Gymnasiums wurden im verantwortungsvollen Umgang mit Internet und Handy geschult. Auch für Eltern und Lehrkräfte gab es in verschiedenen Kursen Informationen sowie nützliche Tipps zur Nutzung digitaler Medien- und Kommunikationsformen.

Erstmals wurden in diesem Jahr nach Auskunft der Schule ausgewählte Gymnasiasten zu „digitalen Ersthelfern“ ausgebildet. Selbst für medienaffine Gymnasiasten gab es bei den Workshops das ein oder andere Aha-Erlebnis. So haben etliche Whatsapp, Facebook & Co. bislang recht unbefangen genutzt und sich über die Gefahren oder Datenschutz kaum Gedanken gemacht. Referent Felix Ebner von der Aichtaler Mecodia Akademie diskutierte mit den Schülern nicht nur die unterschiedlich sicheren Wege der Online-Kommunikation, sondern wies auch auf Bereiche wie Cybermobbing, Sexting oder Gewaltvideos hin.

„Die Sensibilisierung für mögliche Gefahren, das ist unser Anliegen“, beschreibt Konrad Oberdörfer die Rolle der Schule. Der Abteilungsleiter betreut die Veranstaltungsreihe am Fürstenberg-Gymnasium bereits im zweiten Jahr. Neben den Jugendlichen seien auch Lehrkräfte und Eltern wesentliche Adressaten der Schulungen.

„Es kommt auf das Aufzeigen von Alternativen zu den Apps wie Whats App, Snapchat an“, so Ralf Herr. Dem Elternbeiratsvorsitzenden am Fürstenberg-Gymnasium ist es wichtig, dass Eltern mit ihren Kindern konstruktive und offene Gespräche über digitale Medien und die neuen Kommunikationsformen führen können.

Analog zur medizinischen Erstversorgung wurden bei der diesjährigen Veranstaltungsreihe am Fürstenberg-Gymnasium auch erstmals sogenannte „digitale Ersthelfer“ ausgebildet. Über die Zusatzqualifikation mobile Medien sollen fortan Schüler als kompetente Ansprechpartner zu allen Fragen rund um das Thema auftreten. „So wird die Informationsreihe nachhaltig im Schulalltag verankert“, erläutert Abteilungsleiter Oberdörfer das zusätzliche Präventionsmodul. Dieser Aspekt sei für die Schulgemeinschaft sehr wichtig. Medienbildung ist seit diesem Jahr auch fester Bestandteil des baden-württembergischen Bildungsplans .

Zusatzqualifikation

Bei der Zusatzqualifikation zu mobilen Medien schulen Experten der Mecodia Akademie Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte aus Baden-Württemberg. Im vergangenen Schuljahr nahmen landesweit über 40 Schulen an der Zusatzqualifikation teil. Dabei wurden 600 Schüler hauptsächlich in den Klassenstufen 7 bis 10 zu digitalen Ersthelfern ausgebildet. Der Schulungstag an den teilnehmenden Schulen wird durch die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg gefördert.