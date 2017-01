Donaueschingen Erste Herausforderung wartet auf Aufener Musiker gleich im Frühjahr

Musikverein tritt bei einem Wertungsspiel in der Oberstufe an

Groß war im Probelokal die Zufriedenheit der über 50 Mitglieder des MV Aufen über das abgelaufene Jahr und auch die Arbeit des seit zwei Jahren amtierenden neuen Vorstands. Dies zeigten sowohl der Jahresrückblick von Roswitha Schleicher und Tobias Müller, der Geschäftsbericht Susanne Schuhmachers und der Kassenbericht Edeltraud Rists.

Man spürte die Freude und den Stolz über das im letzen Jahr zustande Gebrachte. Nachdem vor zwei Jahren das traditionelle Waldfest noch ein großes Sorgenkind, durfte man 2016 schon zum zweiten Mal einen großen Erfolg des runderneuerten Sommerfests, nicht nur mit den Aufenern, feiern. Der enorm große physische und ideelle Einsatz des ganzen Vereins wurde bei einem strahlenden Sommerwochenende durch die riesige Resonanz aus der ganzen Stadt und der Baar belohnt. Eine wesentliche Erneuerung ist für 2017 geplant, wenn die Fläche für Tische und Bänke eingeebnet wird.

Musikalisch gab es wie jedes Jahr drei Fixpunkte, die als Höhepunkte genommen werden können. Als Narrenzunftkapelle in der Stadt und natürlich im Ort selber, beim Konzert auf der Katharinen-Höhe und beim Jahreskonzert, diesmal etwas ungewohnt, aber trotzdem erfolgreich in St. Marien. Es ist nicht immer so, dass der Dirigent ganz ohne kritische und mahnende Worte bei seinem Bericht auskommt, dies war aber bei Klaus Dietrich am Samstagabend ganz anders, als er in launigen Worten den Einsatz der 60 Musikerinnen und Musiker bei den Proben und den Auftritten loben konnte.

Er zeigte auf, dass dies bei den kommenden Aufgaben auch weiterhin für ihn "eine runde Sache" bleiben und zu seiner vollen Zufriedenheit ausfallen werde, denn gerade die anstehenden Wertungsspiele im Frühjahr in Pfohren, wo der MV Aufen erneut in der Oberstufe antreten werde, forderten bei den immer größeren Anforderungen enorme Anstrengungen des ganzen Ensembles wie auch jedes Einzelnen.

Der Kassenbericht zeigte, wie gut der Verein wirtschaftet und dass man sich um die Bewältigung der Zukunftsaufgaben keine Sorgen machen müsse. Kein Wunder, wenn es Menschen wie Kurt Stadler gibt, der seit über 25 Jahren als passiver Beisitzer engagiert war und dafür bei seinem Ausscheiden von Roswitha Schleicher geehrt wurde. Bei all diesen Gegebenheiten nahm es nicht Wunder, dass die Vorstandsspitze für die nächsten zwei Jahre mit sehr großer Mehrheit wiedergewählt wurde.

Die Mitgliederversammlung der Aufener Bläserjugend zuvor war ebenso erfreulich wie beim Musikverein. Bianca Binder blickte auf die Arbeit der etwa 30 Mitglieder bei Zöglingen, Vororchester und Jugendkapelle (zusammen mit Grüningen) sehr zufrieden zurück. Auch bei der Bläserjugend wurde der gesamte Vorstand für die nächsten zwei Jahre wieder gewählt.

Vorstandsmitglieder

Den Vorstand des Musikvereins Aufen bilden: Vorsitzende: Roswitha Schleicher und Tobias Müller; Vize-Vorsitzender: Georg Langenbacher; Schriftführerin: Susanne Schuhmancher; Kassiererin: Edeltraud Rist; Dirigent: Klaus Dietrich. Aktive Beisitzer sind: Marius Rist, Johannes Dufner; passive Beisitzer sind: Albert Amann, Johannes Schmid. Der Vorstand der Bläserjugend setzt sich zusammen aus den Mitgliedern: Bianca Binder (Vorsitzende), Carolin Wolff (Schriftführerin), Sabine Fürderer (Kassierin) und Markus Hildebrand (Jugendleiter) (ewk)