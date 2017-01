Donaueschingen/Pfohren Erste Gmond: Pfohren ist bereit für Jubiläumsjahr

Ortvorsteher Gerhard Feucht gibt einen Ausblick auf das Jahr 2017. Trotz vieler Feste soll auch der Ort weiterentwickelt werden. Fast eine halbe Million Euro wird investiert.

In der Bürgerversammlung im Gasthaus Ochsen blickte Ortsvorsteher Gerhard Feucht auf ein arbeitsreiches Jahr zurück, das die Verwaltung, den Ortschaftsrat und die Bevölkerung immer auf Trab hielt. Doch im Vergleich zu den Herausforderungen die im neuen Jahr bevorstehen, war das alte Jahr ein willkommener Appetizer.

2017 feiert Pfohren seine erstmalige Erwähnung vor 1200 Jahren mit Festbankett am 3. Juni und historischem Dorffest vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Im Mai feiert die Feuerwehrkapelle ihren 150. Geburtstag. Abgerundet wird das Festjahr mit der Jubiläumsfeier der Not-Kaotä um 25. Geburtstag am 14. Januar, dem Sommerfest des FC, dem 21-Stunden Mofarennen der Motorsportfreunde und diversen anderen kleinen oder größeren Events.

Auf ortspolitischem Terrain stehen Investitionen in Höhe von 474 300 Euro an. Eine Summe, die sich gegenüber jener im Vorjahr noch einmal um rund 80 000 Euro steigerte. Feucht nannte den ersten Bauabschnitt der Generalsanierung des Gebäudes Grüner Baum (Kalkulation: 100 000 Euro), den Zugang zur Donau in Zusammenhang mit dem Landschaftspark Junge Donau (60 000 Euro plus 40 000 Euro Fördermittel), die Sanierung der Wiesenstraße zwischen Blumenweg und Friedhof inklusive Gehwegneubau, Straßenbeleuchtung und Parkplätze beim Friedhof (210 000 Euro) als kostenintensivste Maßnahmen im neuen Jahr.

Zudem bekommt die Mädchenumkleide in der Mehrzweckhalle einen neuen Bodenbelag, auch ist der Ersatz von Turngeräten geplant. Der Innenanstrich von Treppenhaus, Sanitärräumen und eine neue Heizungssteuerung werten das Kleinod „Alte Schule“ weiter auf. Der Friedhof erhält weitere Baumgräber. Auch in Kindergarten und Schule bringen Akustikmaßnahmen und Sanierungen die örtlichen Bildungseinrichtungen auf den neuesten Stand.

Gerhard Feucht skizzierte einen Ort, der aktuell seinen Fokus auf die Jubiläen legt, ohne seine Ziele aus den Augen zu verlieren. Zu diesen zählte der Ortsvorsteher die rasche Realisierung der Breitbandversorgung mit Glasfaser auf den Immenhöfen und im Industriegebiet, Kaufgespräche zum Erwerb neuer Bauplätze, die Ausweisung und Erschließung neuer Bauflächen und im touristischen Bereich die Initiierung eines neunen Radweges entlang bedeutenden Gebäuden und Sehenswürdigkeiten im Ort.

Intakte Vereinsstrukturen machen Feucht Hoffnung mittelfristig gemeinsam ein Raumkonzept für bestehende Gebäude zu erstellen, das eventuell weiteren Bedarf an Veranstaltungsräumen aufzeigt. Feucht sieht die innerörtliche Dorfentwicklung auf einem guten Weg.

Weniger zufrieden zeigte er sich mit den Resultaten der Geschwindigkeitsmessungen, die an besonderen Gefahrenpunkten entlang der Kreisstraße und innerorts gemacht wurde. Dort wären, auch im Gespräch mit der Stadt, diverse Möglichkeiten zur Tempodrosselung in der Diskussion. Nach einer kurzen Pause lobte Oberbürgermeister Erik Pauly eine motivierte Pfohrener Bevölkerung. Er berichtete über die kommenden Herausforderungen und die Projekte, die für dieses Jahr für die Gesamtstadt und deren engagierten Ortsteile anstehen.

Pfohren in Zahlen

Pfohren zählte 2016 insgesamt 1578 Einwohner. Im Vorjahr gab es 20 Geburten und 10 Sterbefälle. Dreimal war der Ortsvorsteher bei Trauungen als Standesbeamter aktiv. Der Kindergarten ist mit 53 Kindern in einer Regel- und einer altersgemischten Gruppe voll belegt. Vom 2. Januar bis August 2017 wird er mit einer Notgruppe für 12 weitere Plätze erweitert. Die Grundschule zählt 109 Kinder, davon 69 Pfohrener, aufgeteilt in vier Jahrgangsstufen.