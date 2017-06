Donaueschingen Erik Paulys Kost-Probe

Einige Irritationen hatte es zuletzt in der Beziehung zwischen der Feuerwehrkapelle Pfohren und OB Erik Pauly gegeben. Letzterer war als Schirmherr des großen Donau-Musik-Festes erwartet worden, aber doch nicht gekommen, weil er in den Urlaub verreist war.

Das wäre für die Musiker wohl auch kein Problem gewesen, wenn man Pauly nicht schon bei den Konzerten in der Vergangenheit vermisst hätte und er nicht ausdrücklich beim Festbankett von Bürgermeister Bernhard Kaiser angekündigt worden wäre. Doch Letzterer hatte sich im Kalender vertan und so wunderte man sich über die Absage zum Fest aus dem Rathaus.

Obwohl er selbst für dieses Missverständnis wohl am wenigsten konnte, hatte sich Pauly schon vor Tagen bei den beiden Vorsitzenden Ralf Schneckenburger und Clemens Fritschi für sein Fernbleiben entschuldigt.

Dabei beließ es der Rathauschef aber nicht, sondern schob eine nette Geste nach, über die sich die Musiker am Freitagabend richtig freuten. Denn zur ersten Probe nach dem Fest war Erik Pauly nach Pfohren gekommen und brachte zu ein paar klärenden Worten zwei gut gekühlte Kästen Bier mit. Eine Stunde lang saß er dann in der Runde der Musiker, die ihrem Oberbürgermeister eine Hörprobe aus ihrem Repertoire gaben. In der Pause wurden die Bier-Kisten geleert und auf eine Blasmusik-Zukunft ganz ohne Dissonanzen angestoßen.