Donaueschingen Erik Pauly zu Besuch bei Lift-Tec

Donaueschingen – Oberbürgermeister Erik Pauly und Theo Kneer, Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung Donaueschingen, besuchten die Lift-Tec GmbH. Mit dem Ziel, Mobilitätslösungen für Menschen mit Behinderung zu finden, insbesondere in Form von Behindertenaufzügen, wurde bereits 1997 das Unternehmen gegründet. Mit der stetig steigenden Nachfrage nach individuellen Aufzugslösungen ist der Familienbetrieb, der damals klein begonnen hat, über die Jahre stark gewachsen. Heute umfasst das Lift-Tec-Team 33 Mitarbeiter und hat bereits über eintausend Aufzüge, Behindertenaufzüge, Hebebühnen, Plattform- und Treppenlifte in privaten und öffentlichen Gebäuden in ganz Deutschland und den Nachbarländern installiert. Bekannte Beispiele, in denen diese Aufzüge zum Einsatz kommen, sind zum Beispiel das Olympiastadion in Berlin, der Weltwirtschaftsgipfel, sowie das BMW-Werk in München und das VW-Werk in Wolfsburg. Dank des cleveren Aufzugskonzepts ist es dem Unternehmen möglich, Bestandsgebäude auch nachträglich mit Aufzügen auszustatten.

Auch zukünftig wird die Familientradition beibehalten. Sohn Jürgen Hirt ist bereits mit in die Geschäftsleitung eingestiegen. Aktuell steht nun der nächste große Schritt in der Firmengeschichte an. Das Unternehmen baut im Gewerbegebiet Breitelen-Strangen einen neuen Firmensitz. „Dieser Schritt war unausweichlich, da die vorhandenen Platzkapazitäten am bestehenden Standort nicht mehr ausreichten. Der Neubau wird in etwa die doppelte Kapazität, sowohl in der Produktion, als auch in der Verwaltung, bieten“, erläuterte Geschäftsführer Hans-Jürgen Hirt. Wenn die Bauarbeiten wie geplant laufen, soll bereits Ende des Jahres der Umzug in die neuen Räume erfolgen, sodass das Unternehmen seinen 20. Geburtstag bereits unter neuem Dach feiern kann.

Seinen Besuchern konnte Geschäftsführer Hans-Jürgen Hirt gleich mehrere spannende Eindrücke gewähren, so konnte sowohl die Baustelle für das neue Werk, als auch die bestehende Produktion am bisherigen Standort gezeigt werden.