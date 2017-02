Donaueschingen Erfolg ist ohne Jugendarbeit unmöglich

Beim FC Pfohren läuft es sportlich wieder besser. Die Bunny-Osterparty erfährt eine Neuauflage

Pfohren – Der FC Pfohren befindet sich auf Erfolgsspur und hat berechtigte Hoffnungen dieser in Zukunft weiter zu folgen. Sportlich kehrte der Verein unter Interimstrainer Martin Bührig bereits zum Ende der Vorsaison in gesicherte Zonen der Kreisliga A zurück. Seit Beginn der Saison erweist sich der junge Trainer Dominic Häring als ein Motivationskünstler, dem es gelang, die erste Mannschaft auf einen stabilen Mittelfeldplatz zu führen. Auch in der Damenmannschaft zeigt die Tendenz unter Trainer Andreas Pleples nach oben.

Vorsitzender Thomas Bührig ist zudem überzeugt, dass der Erfolg im sportlichen Bereich ohne erfolgreiche Jugendarbeit nicht möglich ist. Deshalb dankte er Abteilungsleiter Günter Hösel und seinem Team, ohne deren Engagement eine erfolgreiche Arbeit mit den Aktiven so nicht möglich wäre. Doch auch im wirtschaftlichen und im Verwaltungsbereich legten die Verantwortlichen die Basis für ein erfolgreiches Vereinsleben.

Der mit seinen 689 Mitgliedern größte Pfohrener Verein ist sich zudem der Unterstützung durch seine Mitglieder im Falle der Organisation von Veranstaltungen oder der Betreuung und dem Unterhalt des Vereinsgeländes sicher. Ein sechs Mitglieder starkes Team garantiert den Betreib der Gaststätte im Clubheim.

Der FC Pfohren bietet mit dem Kinderturnen, Volleyball, Tischtennis und Gymnastik ein Zusatzprogramm an, das ihn auch für Nicht-Fußballfans attraktiv macht. Im vergangenen Jahr bedeutete erfolgreich zu sein auch den Mut zu besitzen, mit alten Traditionen zu brechen. So entschlossen sich die Verantwortlichen, die Herausgabe des vor jedem Heimspiel erscheinenden Fußballheftles wegen mangelnder Nachfrage einzustellen. Die Planungen für eine Altarnative zu Beginn der nächsten Saison sind weit fortgeschritten.

Der Sommer 2017 ist für den FC Pfohren aus veranstaltungstechnischer Sicht eine Herausforderung. Der Mitwirkung beim Jubiläumsfest der Feuerwehrkapelle vom 25. bis 28. Mai folgt die Beteiligung am Dorfjubiläum vom 30. Juni bis 2. Juli. Bereits am 15 und 16. Juli ist erneut der ehrenamtliche Einsatz der Mitglieder beim vereinseigenen Sommerfest gefordert.

Aufgrund des Vorjahrerfolges, findet am Ostersonntag die zweite Bunny-Osterparty mit DJ Albatros in der Festhalle statt. Der Rückrundenstart für die aktiven Teams beginnt am 15. März mit Heimspielen gegen die DJK Donaueschingen II und III. Die Damen starten am 1. April mit Spielen gegen Unterkirnach und Bonndorf in die Rückrunde.

Im Hinblick auf die bevorstehenden Arbeitseinsätze motivierte der Vorsitzende Thomas Bührig seine Vereinsmitglieder, die Sommerfeste als eine außergewöhnliche Gelegenheit zu betrachten, den Ort von seiner glanzvollsten Seite zu präsentieren.

Ehrungen

Jürgen Sumser wird aufgrund seines Engagements beim Herrichten des Lagerplatzes und seiner Bereitschaft zur Mithilfe zum FC’ler des Jahres ernannt. Seit 25 Jahren im Verein sind Udo Berthold, Iris Buri, Jutta Dörr, Tony Heizmann, Manuel Moreno, Wolfgang Mort, Marcus Ohnmacht, Patrick Rösch und Andrea Schneider. Über 50 Jahre Vereinszugehörigkeit freuen sich Gerhard Dörr und Ewald Seiferle.