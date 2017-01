Die Donaueschinger freuen sich über die Rückkehr des Bergkäse-Duos auf dem Wochenmarkt

Vier Wochen dauerte die Käse-Krise – jetzt ist der Bann des Bergkäse-Standes auf dem Wochenmarkt gebrochen. Und die Donaueschinger standen am heutigen Freitag bei Eiseskälte gerne Schlange, um bei Andreas Marek und dessen Neffen Felix Marek wieder ihren geliebten Käse zu kaufen und ihnen die Freude über die Wiederkehr auszudrücken: "Gott sei dank, sind Sie wieder da", meinte etwa eine Kundin.

13 Jahre standen die beiden freitags mit ihrer Käsepalette auf dem Wochenmarkt und kurz vor Weihnachten waren sie plötzlich weg. Der Vertreter des Wirtschaftskontrolldiensts (WKD) hatte den Stand unter die Lupe genommen und gleich mehrere Dinge beanstandet: Unterbrechung der Kühlkette, nicht ordnungsgemäß angebrachte Preisschilder und einmal mehr ein zu kleines Waschbecken an der Thekenseite.

Sieben Jahre sei das Waschbecken kein Problem gewesen, doch die letzten Jahre habe der Beamte immer wieder Kritik geübt und in Kombination mit den anderen Vorwürfen habe der WKD den Stand vor Weihnachten dann dicht gemacht. Im Nachhinein gibt Andreas Marek aber auch zu, dass er nach der jahrelangen Kritik an jenem Tag nicht so kooperativ gegenüber dem Beamten gewesen sei, zumal es auf anderen Märkten keinerlei Probleme gebe.

Das Kapitel Donaueschingen schien damit beendet. Nicht aber für die Kundschaft. In Freiburg, Waldkirch und sogar Offenburg seien Donaueschinger auf den Markt gekommen und hätten von enttäuschten Baaremer Kunden berichtet, die alle auf eine Rückkehr hofften. Und als sich dann noch die Stadt telefonisch gemeldet und sich nach ihrer Rückkehr erkundigt habe, sei der Entschluss zur Rückkehr mit einem größeren Waschbecken gefallen. Dieses ist nun da und der WKD-Beamte sei bei seiner Kontrolle heute dann auch gleich zufrieden gewesen, so wie die vielen Stammkunden, denen die Mareks ausdrücklich für deren Treue und Reaktionen danken.