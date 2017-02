Eisplatte zerstört Windschutzscheibe auf der B 31 bei Donaueschingen

Eine gelöste Eisplatte vom Dach eines weißen Transporters hat am Mittwochvormittag, kurz nach 11 Uhr, zwischen dem Pfohrener "Teilhof" und der Donaubrücke bei Neudingen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden VW Passats beschädigt.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Fahrer des blauen VW Passats war auf der B 31 in Richtung Hüfingen unterwegs, als ihm kurz nach der Abzweigung Richtung Pfohren ein weißer Kleintransporter entgegenkam. Genau in dem Moment, als sich die beiden Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden, machte sich vom Dach des Transporters eine große Eisplatte selbstständig und schlug auf die Windschutzscheibe des Passats. Die Scheibe ging dabei zu Bruch. Der unbekannte Transporter-Fahrer setzte seinen Weg in Richtung Geisingen ohne anzuhalten fort. Die Polizei Donaueschingen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweis, Telefon 0771/8 37 83-0.