Pfohren Eine geschichtsträchtige Urkunde

1200 Jahre Pfohren: In einer Schenkung von 817 wird das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Großes Fest vom 30. Juni bis 2. Juli an der Entenburg

Wer Grundstücke kauft, verkauft oder verschenkt, macht dies nicht ohne Brief und Siegel. Das heißt, dass eine Amtsperson den Kaufvertrag oder das Schenkungsversprechen beurkunden muss. Der Gang zum Notar ist in solchen Fällen obligatorisch. Das war schon vor 1200 Jahren so. Gott sei Dank, müssten die Pfohrener eigentlich sagen. Wenn es nicht so wäre, hätten sie in diesem Jahr keinen Grund, die erste urkundliche Erwähnung ihres Dorfes mit einem großen Fest zu feiern. Am 4. Juni des Jahres 817 wurde nämlich ein Grundstücksgeschäft getätigt, mit dem der Name ihres Dorfes als Forrun erstmals in das große Buch der Geschichte eingetragen wurde. Kein Geringerer als der damalige fränkische Kaiser Ludwig I., der Fromme – er war der Sohn und Nachfolger von Karl dem Großen – hat dieses Grundstücksgeschäft vollzogen. Kann es sein, dass ein Kaiser, der über halb Europa herrschte, wegen eines Grundstücks in Pfohren seine Finger krumm machte?

Es war tatsächlich so. Der Beweis kann heute noch geführt werden. Er lagert in Form der entsprechenden Urkunde im Stiftsarchiv im schweizerischen Sankt Gallen. Eine ganze Reihe von Pfohrenern hat die Urkunde beim Besuch des Stiftsarchivs im Rahmen des Jubiläums 1150 Jahre Pfarrer und Kirche in Pfohren schon mit eigenen Augen gesehen.

Wegen den Pfohrenern allein hat Kaiser Ludwig auch nicht zu Feder gegriffen. Das Grundstücksgeschäft hatte eine viel größere Dimension: Der Kaiser übertrug damit vielmehr die Einkünfte aus 47 Hufen – das sind Bauernhöfe mit dazugehörenden Grundstücken – in 26 Orten der Baar, in Oberschwaben und in der heutigen Nordostschweiz an die Mönchsgemeinschaft im Hochtal der Steina hinter dem Bodensee. Vor dieser Schenkung hatten die Einkünfte dem Grafen Ruachar, dem Verwalter dieser Königsgüter, zugestanden. Wie im entsprechenden Beitrag in der Pfohrener Ortschronik von Volkhart Huth und in der Beschreibung der Pfohrener Urkunden von Thomas H.T. Wieners in der Festschrift zum genannten Kirchenjubiläum nachgelesen werden kann, ist in der 1200 Jahre alte Urkunde sogar zu lesen, dass es die beiden Pfohrener Bauern Pruning und Waning waren, die mit ihren Knechten und Mägden die Erträge aus Feld und Stall für das nach den Regeln des hl. Benedikt geführten Kloster zu erarbeiten hatten. Sogar der Name des damaligen Notars ist bekannt: Diakon Durandus war es, der in Vertretung des Kanzlers Helisachar den von einem Schreiber gefertigten Urkundentext geprüft und unterschrieben hat. Auch kennt man das „Notariat“ in dem die Urkunde ausgefertigt wurde: Es war die berühmte königliche Pfalz zu Aachen, die Lieblingspfalz von Karl dem Großen.

Kann es wirklich sein, dass es diese 1200 Jahre alte Urkunde heute noch gibt? Ist doch seit 817 viel passiert. Außerdem ist Papier spätestens nach ein paar hundert Jahren vergilbt und zerschlissen. Hierzu muss man wissen, dass die Sankt Galler Mönche die Urkunde wie ihren eigenen Augapfel hüteten, garantierte sie dem Kloster doch ordentliche und jährlich wiederkehrende Einnahmen. Außerdem hat der Urkundenschreiber den Text nicht auf Papier, sondern auf Pergament, also auf speziell für solche Zwecke hergerichtetes dünnes Ziegenleder geschrieben. Trotzdem ist es einem glücklichen Zufall zu verdanken, dass die Originalurkunde noch existent ist: Eine Frau, Wiborada mit Namen, hatte als Seherin den Raubzug einer ungarischen Reiterhorde vorausgesagt, bei dem das Kloster am 1. Mai 926 angezündet und geplündert und Wiborada auch getötet wurde. Aufgrund der Warnung von Wiborada, sie lebte als Inklusin im Kloster und wurde später heiliggesprochen, hatten die Möche ihre Urkunden und Bücher vor den Ungarn in Sicherheit gebracht.

Stiftsarchiv und Jubiläum