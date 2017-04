Donaueschingen Einbruch bei Baaders Schützen: Vandalismus im Restaurant

In der Nacht zum Sonntag sind ein oder mehrere Täter in das Donaueschinger Traditionsgasthaus eingedrungen und haben dort vierstelligen Schaden verursacht.

Eine Spur der Verwüstung haben in der Nacht zum Sonntag bislang unbekannte Täter im "Schützen" an der Josefstraße hinterlassen, nachdem sie zwischen 23.30 Uhr und 9 Uhr – vermutlich gegen 4.30 Uhr – die Türen von Restaurant und Cocktailbar aufgebrochen hatten. Laut Hauseigentümer Aron Pilz wurden keine wertvollen Gegenstände entwendet, aber Stühle und Tische umgeworfen und Vasen sowie weitere Deko-Artikel zerstört. Die Polizei bestätigt die Tat. Es entstand dabei erheblicher Schaden – nicht zuletzt an den zwei historischen Türen –, den Aron Pilz im vierstelligen Bereich taxiert. Die Polizei Donaueschingen sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, sich unter Telefon 0771/837830 zu melden.