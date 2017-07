Donaueschingen Ein großer Tag für alle Donaueschinger Musikschüler

Beim Schulabschlusskonzert der Musikschule begeistern Solisten und Ensembles ihr Publikum

Das traditionelle "Konzert zum Schuljahresende" war eine Demonstration musikalischer Stärke mit einem hochinteressanten Streifzug durch die Welt der Instrumente, dem Gefühl als Solist oder auch in einer Gemeinschaft Spaß am musizieren zu haben – und die Vielfalt der Musik von der Klassik über die Folklore bis hin zu modernem Rock-Pop zu vermitteln und das Publikum abholen zu können. Dies ist den zahlreichen Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen am späten Samstagsmittag auf der Bühne im Strawinsky-Saal der Donauhallen gelungen.

Als "Best of" des vergangenen Schuljahres kündigte die Leiterin der donaustädtischen Musikschule, Katrin Bleier, das den Gemeinschaftssinn stärkende Ereignis an – und die Zuhörer wurden nicht enttäuscht. Die Musikschüler, darunter viele schulinterne und regionale Preisträger, glänzten über zwei Stunden als Solisten und in verschiedenen Ensembles – bestens vorbereitet von engagierten Lehrern, die auch als Kulissenschieber aktiv waren. Den Auftakt machte das Blockflöten-Ensemble mit Unterstützung von Percussion und Gitarren mit dem Stück "Asia Rock" von Dizzy Stratford, gefolgt von den Nachwuchsmusikerinnen Sofia Preiss (Violine) und Maia Dillmann (Viola), die im Duo den ersten Preis beim Regionalwettbewerb "Jugend musiziert" gewannen. Der erst achtjährige Markus Blenkle überzeugte anschließend mit klassischen Klavierklängen von Carl Albert Loeschhorn.

Zwei fröhliche Tanzlieder, arrangiert von ihrem Leiter Manfred Maier, spielte das große Flötenensemble und das Geigentrio mit Coco Mell, Laura-Marie Schröder und William Khazatskiy glänzte beim bekannten Rag "The easy Winners" von Scott Joplin.

Ihr können am Klavier stellte Milla Mell bei Gillocks "Ariel-Swiftly" ebenso eindrucksvoll unter Beweis wie das bekannte Streichorchester "Saitenhüpfer", die mal schnell auf dem Basar in Marokko rumhüpften. Klassisch klasse meisterte Antonius Hall die Chopin-Polonaise am Klavier und mit anspruchsvollem Gitarrenspiel riss Daniel Pak die Zuhörer mit.

Einen lustigen Tanz spielten Antonius Hall (Violine), Julius Hall (Cello) und Benedikt Frick (Klavier), während Benita Frick mit schweren Klängen das Ende ihres Violoncello-Unterrichts an der Musikschule beklagte. Mit viel Ausdruck und Gefühl spielte Elena Langenbacher Debussys "Claire de Lune". Fröhliche Klänge entlockten dagegen Annette Schüle und Luisa Puig Rodriguez ihren Violinen.

In die Charts entführte das Saxophon-Ensemble mit dem Hit "Shake it off" von Taylor Swift. Mit Chopins "Scherzo h-moll OP. 20" überzeugte Melanie Frick am Klavier, die ihre Studium danach ausrichten möchte. Als Sieger eines Landeswettbewerbes trat das Folklore-Ensemble "Danube Folk" an und riss auch die Zuhörer im Strawinsky-Saal mit beschwingten Melodien aus Irland, Spanien und Afrika mit. Den Abschluss machte das Trompeten-Ensemble mit Tschaikowskys Morgengebet und dem Marsch der Zinnsoldaten sowie Marsalis "Mo better Blues".

Die Musikschule

Die Musikschule Donaueschingen bildet momentan über 1400 Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus und ist bei ihrer Arbeit überaus erfolgreich. An die 50, darunter 15 festangestellte Lehrer, unterrichten an der städtischen Einrichtung. Die Musikschule ist ein wichtiger Kooperationspartner für die Kindergärten, Schulen und Vereine.

