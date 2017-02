Donaueschingen Ein gelöstes Rad, fünf beschädigte Autos  und 15 000 Schaden

Drastische Folgen hatte ein gelöstes Hinterrad eines Autos auf der B 31 zwischen Döggingen und Hüfingen: Es machte sich selbstständig, beschädigte weitere vier Wagen und verletzte einen Autofahrer.

Auf der Bundesstraße 31 ist es am Montagmorgen, gegen 6.50 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen gekommen. An einem Auto hatte sich laut Polizei während der Fahrt zwischen Döggingen und Hüfingen das linke, hintere Rad gelöst und war in den Gegenverkehr gerollt. Hierbei wurde ein entgegenkommender Wagen beschädigt. Nach diesem ersten Zusammenstoß wurde das Rad abgelenkt und prallte gegen ein weiteres Auto, das ebenfalls in Richtung Hüfingen unterwegs war. Die Windschutzscheibe sowie beide linken Fenster gingen dabei zu Bruch. Die umherfliegenden Glasscherben verletzten den betreffenden Fahrer, sodass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Doch damit nicht genug: Zwei weitere Autos wurden durch das verlorengegangene Fahrzeugteil beschädigt. Der bei dem Unfall verursachte Schaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15 000 Euro.