Donaueschingen Ein frisches Mittagessenin bester Gesellschaft

25 nutzen Angebot im Donaueschinger Mehrgenerationenhaus. Drei Frauen kochenehrenamtlich für Gäste

Donaueschingen – Mittwoch gibt es Kässpätzle mit Salat und Himbeer-Mascarpone, Donnerstag Kohlrabisuppe mit Croutons und Quarkbällchen und am Freitag Kartoffelgratin mit Salat und Waffeln. Das hört sich nicht nur gut an, sondern schmeckt auch so. Und zwar beim Mittagstisch im Mehrgenerationenhaus in Donaueschingen, das im kommenden Jahr seinen zehnten Geburtstag feiert.

Der Speiseplan ist natürlich jede Woche anders, dafür sorgen die guten Geister aus der Küche, die hier ehrenamtlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung jede Woche an drei Tagen für rund 25 Personen kochen. Das Angebot läuft super, viele nutzen das unkomplizierte Mittagessen in der Gesellschaft anderer, mit denen man schnell und einfach ins Gespräch kommt und ähnlich wie in einer großen Familie zu Mittag isst.

Man braucht nichts zu bestellen, setzt sich an den Tisch und ruck zuck steht das Essen vor einem. Ganz unterschiedlichen Menschen sind es, die in der Gemeinschaft mit anderen das schmackhafte Mahl und anschließend ein Tässchen Kaffee genießen. „Es kommen meist dieselben Gäste zu uns, manche schon jahrelang“, sagt Anja Rosenfelder vom Mehrgenerationenhaus. „Man braucht sich nicht anzumelden, allerdings ist das Angebot nur für etwa 25 Personen ausgelegt, mehr Platz ist einfach nicht da.“

Die Gästeschar ist gemischt: Von Alleinstehenden – die älteste Dame ist 90 Jahre – über einen Polizisten bis zur Bibliotheksleiterin und anderen Berufstätigen kommen viele Menschen gerne hierher, weil ihnen die unkomplizierte Gesellschaft der anderen einfach gut tut und weil es schnell geht. „Wir könnten allerdings noch ein paar ehrenamtliche Helfer hier im Haus gut gebrauchen, auch für die vielen anderen Angebote, die wir noch haben“, sagt Anja Rosenfelder.

Die Küche wird von Gabi Ahrens, Gisela Gnisci und Gerda Riegger gemanagt, die vom Einkauf bis zum Abwasch hier alles erledigen und tiptop organisieren. „Wir kennen unsere Leute und wissen, was ihnen schmeckt“ erzählt Gabi Ahrens, die schon über acht Jahre hier kocht. Es gab noch nie Beschwerden und über den Preis von drei Euro kann man dabei nur staunen.