Donaueschingen Ein bisschen Trost hilft gegen Einsamkeit  Ehrenamtliche im Altenheim

Leben in Sankt Michael: Freiwillige Helfer begleiten die Bewohner des Alten- und Pflegeheims täglich. Sie bieten den Senioren Abwechslung und menschliche Wärme.

Sankt Michael gehört seit 40 Jahren zur Stadt. In Donaueschingen ist es gut verankert. Jeden Tag begleiten Ehrenamtliche einige der 300 Bewohner beim Spazierengehen, helfen ihnen beim Einkaufen, lesen ihnen etwas vor oder nehmen sie auch mal in den Arm und trösten sie. Auf rund ein Dutzend schätzt Heimleiter Dieter Münzer die Zahl der externen Helfer.

Auf die Unterstützung der Ehrenamtlichen greift Sankt Michael gerne zurück. Nicht nur, weil es Kosten spart und weil vieles gar nicht durch bezahlte Kräfte abgedeckt werden kann. Das persönliche Engagement einzelner Donaueschinger sorgt für rege Kontakte in die Stadt. Dies belebt die Einrichtung, hilft betagten Menschen, sich wohlzufühlen, sich zu integrieren.

„Dem Alltag einen Sinn zu geben, das ist der beste Schutz vor Vereinsamung“, so hat es Heimleiter Dieter Münzer einmal ausgedrückt. „Aber das Ehrenamt ist keine Selbstbedienung, wer hier mitmachen will, muss es zuverlässig und verantwortungsbewusst tun und möglichst kontinuierlich mitarbeiten.“

Das macht zum Beispiel Rosa Hymon. Sie ist 89 Jahre alt, engagiert sich mit Nähdiensten in Sankt Michael: Da geht es um das enger Machen von Röcken und Kleidern, um das Annähen von Knöpfen oder um das Kürzen von Hosen. Zweimal wöchentlich hat Rosa Hymon ihre Nähstube geöffnet und an diesen Tagen viel Kundschaft.

Auch der Software-Hersteller Sage Bäurer, der in das ehemalige Verwaltungsgebäude des Fürstenhauses an der benachbarten Josefstraße eingezogen ist, hat sich das Ehrenamt für Sankt Michael auf die Fahnen geschrieben: Das Unternehmen stellt Mitarbeiter stundenweise von der Arbeit frei und gibt ihnen die Möglichkeit, soziale Dienste zu übernehmen. So kommt eine Sage-Mitarbeiterin jede Woche für eine Stunde ins Haus, um mit Bewohnern einen Spaziergang zu machen, erklärt Münzer.

Maria Wehinger übernimmt an Sonntagen und mittwochs die Mesnerdienste im Haus. Altstadträtin Olga Storck oder Hedwig Wais gehören schon lange zum Team der Ehrenamtlichen, sie helfen mit beim Essen reichen oder sind dabei, wenn im Foyer von Sankt Michael gesungen oder geredet wird. Diakon Herbert Bintert von der Seelsorgeeinheit Heilige Dreifaltigkeit ist mit von der Partie, und Michael Hügle, früherer Realschulrektor in Bad Dürrheim, übernimmt regelmäßig Wortgottesdienste auf den Wohnbereichen zu Anlässen wie Ostern oder Pfingsten.

Und auch Schulklassen sind in Sankt Michael immer wieder zu Gast, Gruppen aus Kindergärten kommen zum Singen, Spielen oder Basteln und sorgen bei den Senioren für lockere Stimmung im Haus. Bei den Bewohnern kommt das gut an, sie fühlen sich wohl. "Sankt Michael bietet Zuwendung und menschliche Wärme und dies prägt den Geist in diesem Haus“, ist sich Dieter Münzer sicher.

Die Serie (Teil 7)

Das Altenpflegeheim Sankt Michael feiert sein 40-jähriges Bestehen. Der SÜDKURIER stellt in einer Serie Angebote und Leben im Heim vor.