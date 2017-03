Donaueschingen Ein Unfall mit zwei Schuldigen: Über 8000 Euro Sachschaden

Über 8000 Euro Schaden hat ein Verkehrsunfall gefordert, der sich am Freitagabend, kurz vor 17.30 Uhr, bei den Immenhöfen ereignet hat.

Ein 70-jähriger Autofahrer war in Richtung Oberbaldingen unterwegs, als er am Ortsende der Immenhöfe vom Gas ging, um nach links abzubiegen. Der Autofahrer hinter ihm setzte gleichzeitig zum Überholen an, es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich keiner der Unfallbeteiligten verletzte.



Nun müssen sich beide Fahrzeugführer laut Polizeibericht für den Unfall verantworten. Der eine, weil er beim Abbiegen nicht nach hinten geschaut und möglicherweise auch nicht geblinkt hat. Der andere, weil er trotz unklarer Verkehrslage überholen wollte.