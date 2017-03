Donaueschingen Ein Team leitet jetzt den Grüninger Kirchenchor

Nach dem Abschied der Vorsitzenden Magdalena Fischer gehen die Sänger neue Wege. Gesucht wird weiter ein neuer Chorleiter.

Grüningen (hac) Der Grüninger Kirchenchor wird probeweise für ein Jahr gemeinschaftlich organisiert und geleitet. Ein Team aus sechs Personen wird sich sämtliche Aufgaben teilen, die die bisherige Vorsitzende Magdalena Fischer in den neun Jahren ihrer Amtszeit innehatte. Das war das Ergebnis der Jahreshauptversammlung. Bereits vor einem Jahr hatte Magdalena Fischer ihren Rücktritt angekündigt, sie will den Chor aber als Sängerin und erfahrene Ratgeberin weiterhin unterstützen. Die Mitglieder dankten Fischer für ihren dauerhaften Einsatz, den Fortbestand des Chores zu sichern. Zum neuen Vorstandsteam mit Präses Pfarrer Erich Loks gehören die beiden gleichberechtigten Sprecherinnen Marianne Schrenk und Christa Hauger sowie Sissi Winterhalter, Edgar Hettich, Klaus Doser und Engelbert Hauger.

Nachgeholt wurde während der Versammlung auch die Verabschiedung der ehemaligen Chorleiterin Annalena Eisele, die den Grüninger Kirchenchor aus Gründen des Studienortswechsels aufgeben musste. Ein letztes Mal dirigierte sie ihre ehemaligen Sängerinnen und Sänger an diesem Abend, denn seit ihrem Weggang im September 2016 hangelt sich der Chor von Probedirigat zu Probedirigat, bisher ohne bleibenden Erfolg. Verbands- und Interimschorleiterin Marianne Kopp aus Obereschach bestätigte ihrer Vorgängerin, sehr gute Arbeit geleistet zu haben.

43 Proben und Auftritte bilanzierte Schriftführerin Marianne Schrenk. Auch über die Finanzen braucht sich die Gemeinschaft in nächster Zeit keine Sorgen zu machen.

Am Ostermontag, 17. April, wird der Chor die gesangliche Umrahmung des Gottesdienstes übernehmen, am 7. Mai steht die vom Chor gestaltete Maiandacht in der Kirche auf dem Terminplan. Fronleichnam wird mit Prozession am 18. Juni im Ort begangen, das Patrozinium in bewährter Weise am 17. September.