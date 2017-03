Donaueschingen Ein Sommernachtstraum am Fürstenberg-Gymnasium

Premiere gestern Abend für großes Theater der Schülerinnen und Schüler. Shakespeares Komödie begeistert noch heute.

Auch 2017 ist Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“ – auch ohne Mendelssohns Bühnenmusik – für junge und alte Theaterfreunde immer noch ein attraktives und aktuelles Theaterstück, dem sich Profibühnen wie auch die Theater-Arbeitsgemeinschaft des Fürstenberg-Gymnasium gestern Abend bei der Premiere ihrer neuesten Produktion stellen.

Viele Ideen und Antriebe der Shakespeare-Zeit wie das Aufeinandertreffen der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten in einem Staat vom Fürsten über das Bürgertum bis hin zu den biederen Handwerkern, Machtspielchen und Intrigen oder Auseinandersetzungen mit unbewussten Gefühlen und Empfindungen sind heute noch aktuell. Dazu kommt die enorme Herausforderung der anspruchsvollen Shakespeare-Sprache in der noch immer klassischen Schlegel-Übersetzung. Um es vorweg zu nehmen: Die junge Theatertruppe des FG unter der Leitung von Julia Schmitt und Klaus Tegtmeier hat die sich selbst gestellte Aufgabe überzeugend und bravourös gelöst.

Das offizielle Athen mit Theseus (sehr gravitätisch Frederik Scheib) und Hippolyta (recht demütig Johanna Kleiser) an der Spitze bildete sozusagen den zeremoniellen Rahmen der Komödie. Die märchenhafte Gegenwelt mit Oberon (Nils Kuttruff souverän, aber auch mit menschlichen Zügen) und seine Königin Titania (hingebungsvoll Miriam Kayakoparan), aber auch mit den vier bezaubernden Elfen (Lisa Leber, Vanessa Rakowski, Lara Hildenbrand, Anastasia Vasiuk) bringt eine zauberhafte Stimmung auf die Bühne, wobei besonders auch die Lichtgestaltung hervorgehoben werden muss. In der Feenwelt ist der Puck Julian Schuberts einfach umwerfend, man weiß nie, ob sein Lachen zur Rolle gehört oder ob er einfach nicht anders kann – genial!

Den Mittelpunkt des komödiantischen, teilweise tragischen Spiels bildet indes die Handlung um die zwei Liebespaare, in der die Verwicklungen und Missverständnisse kein Ende nehmen wollen. Trotz des Happy-Ends sind die tragischen Momente absoluter Teil der Komödie. Hier ist in erster Linie Sonja Dinkelaker als Hermia herauszuheben, die in ihrer Liebe und Hingabe, aber auch in ihrer Verzweiflung, gesteigert bis zum Hass, die Zuschauer in ihren Bann zieht. Ihr zur Seite stehene aber auch sehr überzeugend Felicitas Reiner (Helena), Adrian Schrag (Lysander) und Nicolas Kleiser (Demetrius). Nicht zu vergessen ist Hermias Vater Egeus (Rayen Ayan), der mit der versuchten Zwangsheirat doch nur Gutes bezwecken will. Die Welt der Handwerker um Peter Squenz (Milena Beha) und Zettel (Clara Franke), die auf äußerst komische, tollpatschige, fast absurde Art und Weise die alte Geschichte um Pyramus und Thisbe zum Besten gibt, kommentiert oder karikiert auf ihre Weise die doch gar nicht so heile bürgerliche Welt.

Groß war der wohlverdiente Beifall des Premierenpublikums, der für die weiteren fünf Vorstellungen viele weitere Theaterfreunde anlocken sollte.

Mitwirkende

Weitere Aufführungen sind am Samstag, 11. März, Mittwoch, 15. März, Freitag, 17. März, Samstag, 18.März, jeweils um 19.30 Uhr, am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr; Kassenöffnung ist jeweils eine halbe Stunde vor der Vorstellung

Theseus: Frederik Scheib, Hippolyta: Johanna Kleiser, Egeus: Rayen Ayari, Lysander: Adrian Schrag, Demetrius: Nikolas Kleiser, Philostrates/Tom Schnauz: Robin Marini, Hermia: Sonja Dinkelaker, Helena: Felicitas Reiner, Peter Squenz: Milena Beha, Niklas Zettel: Clara Franke, Frank Flaut: Lisa Nann, Matz Schlucker: Nina Happle, Schnock: Joycie Käfer, Oberon: Nils Kuttruf, Titania: Miriam Kayakoparan, Puck: Julian Schubert, Elfen: Lisa Leber, Vanessa Rakowski, Lara Hildenbrand, Anastasia Vasiuk. Regie: Julia Schmitt und Klaus Tegtmeier. Soufflage: Aaron Katzenmayer. Maske: die Schauspieler. Bühne/Licht: Jan Andre, Ismail Davunoglu, Johannes Deutsch, Philipp Engesser, Judith Erhardt, Julius Graf, Alexander Heinemann, Moritz Hennig, Tobias Karl, Nicolas Kleiser, Lars Kupp, Kristian Reichstein, Christian Weidner, Peter Winkler. Video: Christof Rademacher. Tanz-Coach: Carmen Saile. Plakat: Franz Ackermann.