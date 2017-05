Donaueschingen Ein Musikfest der Superlative

Jürgen Drews, 14 Brass-Bands, 50 Musikvereine und über 20 000 Besucher feierten beim Donau-Musik-Fest in Pfohren

Es hagelte ausschließlich Komplimente, ansonsten herrschte nur eitel Sonnenschein beim Verbandsmusikfest in Pfohren, das von der 150 Jahre alt gewordenen Feuerwehrkapelle Pfohren zum viertägigen Donau-Musik-Festival ausgebaut worden war. Deutlich über 20 000 Festbesucher dürften bei Musik vom Deutschlandlied beim gemeinsamen Platzkonzert der gekommenen Kapellen bis zum "Bett im Kornfeld" mit Jürgen Drews auf der professionellen Open-Air-Bühne ihre Freude und beste Unterhaltung gehabt haben. "Eine Meisterleistung" habe die Kapelle mit diesem Fest abgelieferte, urteilte etwa der Hüfinger Peter Marx, der als Sprecher und Musiker des Seniorenblasorchesters Schwarzwald-Baar schon viele Feste gesehen und gefeiert hat.

Glückselig waren die beiden Vorsitzenden Clemens Fritischi und Ralf Schneckenburger schon am Samstagabend, nachdem rund 2000 Musikfans zum ganztägigen Brass-Festival mit 14 regionalen und internationalen Bands gekommen waren. Hierfür waren die Musiker ein hohes Risiko ein- und mit über 100 000 Euro für Bühne, Bands und Zelt in Vorleistung gegangen. Ihr Mut wurde belohnt. "Besser geht's nicht", freuen sie sich.

Große Unterstützung erhielten die beiden und die Kapelle von allen Dorfvereinen, die viele Arbeitsschichten an Zapfhahn und Bräter übernahmen. Eine große Arbeits- und Feierpause gibt es nach dem Abbau derweil nicht. Schon am Samstag musiziert die Kapelle beim Festakt zum 1200-Jahr-Jubiläum Pfohren. Und vom 30. Juni bis 2. Juli sind die Musiker beim großen mittelalterlich aufgezogenen Fest rund um die Entenburg wieder musikalisch im Einsatz. Keinen Einsatz aber natürlich mit dabei ist man unter zigtausenden Motorsportfans vom 8. bis 10. September bei der dritten Großveranstaltung des Jahres in Pfohren, dem 21-Stunden-Mofarennen der Motorsportfreunde.

Wertungsspiele

In der gestigen Ausgabe wurde ein Prädikat vertauscht. Korrekt: In der Oberstufe hat der Musikverein Aufen mit sehr gutem Erfolg und die Harmonie Tennenbronn mit gutem Erfolg abgeschlossen.