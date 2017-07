Donaueschingen Ein Konzert der musischen Gegensätze

Die Sommerserenade der Donaueschinger Stadtkapelle begeistert 300 Zuhörer im Marstall.

Donaueschingen – Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an. Genau darauf setzte Dirigent Christian Feierabend bei der Auswahl seiner Musik zur Sommerserenade der Stadtkapelle Donaueschingen am frühen Sonntagabend – und traf damit voll ins Schwarze. Seien es Märsche, Walzer, Tanzmusik oder auch Rocklegenden, die unterschiedliche Interpretation und die damit verbundenen, zum Teil sehr gegensätzlichen Gefühlswelten der Stücke zogen das Publikum in ihren Bann.

Und noch zwei Kontraste harmonierten prächtig: Da waren die Instrumentenspieler, die einfach nur ihrer musikalischen Leidenschaft freien Lauf ließen, und die Menschen, die einfach nur zuhörten, genossen und natürlich immer wieder aufs neue Beifall spendeten. Ein Übriges zu einem gelungenen Sommerserenaden-Abend trug die bis zum Schluss trockene Open-Air-Bühne bei – und so forderte die Stadtkapellen-Vorsitzende Martina Bolkart die Gäste letztlich auf: "Genießen Sie die herrliche Atmosphäre im Innenhof des Marstalls."

Noch bevor die zahlreichen Damen und Herren der Kapelle die Bühne betraten, stimmte das Junge Ensemble das Publikum auf das kleine, aber feine Konzertvergnügen ein. Mit viel Wissen und Witz angekündigt von Lea Albicker und Sarah Höfler, präsentierte sich im ersten ungleichen Duo mit dem bekannten Sousa-Marsch "High Scholl Cadets" ein strahlendes, vor Selbstbewusstsein trotzendes Amerika, im Gegensatz zu einem seinen Weg in der ganze Welt suchenden Europa beim Stück "Auf dem persischen Markt" von Albert William Ketelbey.

Unterschiedlicher nicht sein können auch die klassischen Walzerperlen von Johann Strauß und der melancholisch, emotionale "Lyric Waltz" von Dmitri Schostakowitsch. Während erneut John Philip Sousa mit "The Free Lance March" den akkuraten, korrekten Militärmarsch zum Ausdruck bringt, lässt Christof Zellhofer beim "Maxglaner Zigeunermarsch Reloaded" der ganzen Lebensfreude des ungarischen Volkes freien Lauf.

Nach einer gemütlichen Pause folgte auf den Hochzeitstanz "Israel Shalom" mit melancholischen Untertönen von Kees Vlak die typisch brasilianische "Samba-Time" von Manfred Schneider mit der überschäumenden Lebensfreude Südamerikas. Zum Abschluss der gelungenen Sommerserenade der Stadtkapelle trafen mit Deutschrocker Udo Lindenberg sowie Carlos Santana, Musiker und Gitarrist mexikanischer Herkunft, zwei Urgesteine der Rockmusik aufeinander. Natürlich kamen die Musiker um Christian Feierabend um eine Zugabe nicht herum.

Sommerserenade

Seit 2009 haben sich Stadtkapelle und die Jugendkapelle zum Ziel gesetzt, nah am Bürger zum kulturellen Leben der Stadt Donaueschingen beizutragen. Dazu verlassen die Musiker die traditionellen Konzertbühnen und nutzen das einmalige Ambiente individueller Gebäude-Ensembles, um bei den Menschen im Herzen der Stadt zu musizieren. Bei freiem Eintritt soll der Bevölkerung die Möglichkeit zu einem ungezwungenen Miteinander in angenehmer Atmosphäre geboten werden.