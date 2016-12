Donauieschingen Ein Jahr, fünf Menschen, ganz viel Zuversicht: Die Hoffnungen und Wünsche aus der Region für 2017

Fünf Menschen aus der Region denken sich ins Jahr 2017. Sie verknüpfen das neue Jahr mit Hoffnungen und Wünschen für sich und andere – und wissen, dass man Glück und Zufriedenheit oft zuallererst selbst in Händen hält

"Wir wollen ein Leuchtturmprojekt"

Gerhard Feucht, Ortsvorsteher von Pfohren, sieht ein aufregendes und anstrengendes Jahr auf den Donaueschinger Stadtteil zukommen. Die Gemeinde steht vor einem außergewöhnlichen Jubiläumsjahr, in dem ein Höhepunkt den anderen jagen wird. Große Projekte warten auf ihre Verwirklichung. Zunächst feiert die Feuerwehrkapelle im Mai ihr 150-jähriges Bestehen. Ein noch größeres Jubiläum kann Pfohren selbst mit der 1200-Jahr-Feier verzeichnen. "Auf alle kommt viel Arbeit zu", sagt er. Bemerkenswert sei, wie alle Vereine im Ort sich beteiligen, um unvergessliche Tage auf die Beine zu stellen. Das Jubiläumswochenende vom 30. Juni bis 2. Juli beginnt mit einem Festbankett, es wird unter anderem einen historischen Markt rund um die Entenburg geben, an dem sich alle Vereine beteiligen. Ein riesiges Vorhaben für die Gemeinde wird die Kirchenrenovation. Sie beginnt voraussichtlich nach dem Weißen Sonntag und wird sich wohl über drei bis vier Jahre hinziehen. Nicht zuletzt hegen die Pfohrener einen großen Traum. Feucht hofft, wie alle Pfohrener Bürger, auf dessen Verwirklichung: "Der Zugang zum Donauufer in der Donaustraße mit einem Verweilplatz für Touristen und Bürger wäre ein Leuchtturmprojekt", schwärmt der Ortsvorsteher. Noch weiter in die Zukunft richtet sich der Blick beim Naturschutzprojekt Baar. Gerhard Feucht fände es schade, wenn dies nicht realisiert werden könnte, denn Pfohren könne nur davon profitieren. (sgn)

"Ich will einen guten Abschluss"

"Wir wollen weitere gemeinsame Jahre"

"Ich will auf die 40-Meter-Schanze"

„Für das kommende Jahr habe ich mir einiges vorgenommen. Da ich im Sommer 2017 meine mittlere Reife absolviere, ist es mir wichtig, viel zu lernen, um einen erfolgreichen Abschluss zu erlangen. Leider weiß ich noch nicht, was ich nach der Schule beruflich machen möchte. Entweder werde ich in Villingen-Schwenningen eine weiterführende Schule besuchen oder ein Freiwilliges Soziales Jahr im Ausland machen. Außerdem habe ich mich fest dazu entschlossen, mehr auf meinen Lebensstil zu achten. Weil ich bis jetzt eher mäßig Sport getrieben und auch gar nicht auf meine Ernährung geachtet habe, wird ab nächstem Jahr eine Veränderung stattfinden. Schon jetzt habe ich angefangen, mehr Sport zu machen. Ich möchte im nächsten Jahr mein Wunschgewicht erreichen. Hinzu kommt, dass ich im August 2017 meinen 18. Geburtstag feiern werde. Es wird eine große Geburtstagsparty geben, die natürlich viel Organisation und Zeit in Anspruch nehmen wird. Gerade in meiner Heimat Serbien ist der 18. Geburtstag etwas Besonderes und wird auch dementsprechend groß gefeiert. Da ist es auch völlig normal, dass rund 200 Gäste anwesend sein werden – auch wenn ich die Hälfte davon nicht kenne. Das Jahr 2017 wird so zwar für mich sehr stressig werden, da ich aufgrund der Prüfungen viel lernen muss. Dennoch freue ich mich auf das neue Jahr und ich hoffe, dass ich meine Ziele erreichen werde.“ (nov)hätten sich noch vor einem Jahr nicht vorstellen können, dass es für sie jemals wieder ein gemeinsames Silvester geben könnte: „Kurz vor Weihnachten bin ich vor dem Haus ohnmächtig geworden“, sagt Lothar Wehrle. „Was in den Wochen danach passiert ist, weiß ich nicht mehr.“ Der 81-Jährige verletzte sich bei dem Sturz am Oberschenkel. Die sofort eingeleitete Operation ging schief. „Es war sehr furchtbar“, sagt Gisela Wehrle. Fünf Wochen lang lag ihr Mann im Koma, kam schließlich in das Palliativ-Zentrum in Villingen. Die Familie, die Mediziner rechneten mit dem Schlimmsten. Ein Pfleger machte Gisela Wehrle dann darauf aufmerksam, dass ihr Mann öfter den Namen Fenja sagte. „So heißt unsere Hündin“, sagt die 79-Jährige. Die Familie brachte das Tier also zu Lothar Wehrle, der immer schon ein sehr enges Verhältnis zu ihm hatte. So nahm ein Wunder seinen Lauf: Wehrle kam wieder zu Bewusstsein, wurde immer stärker. „Ich gehöre zu den wenigen, die ein Palliativ-Zentrum lebend verlassen haben“, sagt er. Das Paar bezog eine betreute Wohnung vom KWA-Kurstift. „Ich gehe jeden Tag vier Stunden“, sagt Lothar Wehrle stolz. „Anfangs konnte ich nur wenige Schritte gehen, jetzt geht es ganz gut.“ Er sei immer aktiv gewesen. Das Schicksal so anzunehmen, sei nicht leicht. Trotzdem: „Wir wünschen uns, dass wir noch einpaar gemeinsame Jahre haben“, sagt das Paar. Ihre Fenja begleitet sie nach wie vor. (bim)ist zehn Jahre alt und besucht seit September das Schwarzwald-Gymnasium in Triberg. „Es war eine große Umstellung für mich und am Anfang habe ich die Dom-Clemente-Schule in Schonach schon ein wenig vermisst“, räumt der Junge ein. „In der Grundschule waren wir die Großen, am Gymnasium sind wir die Kleinen“, ergänzt er. Auch seiner Klassenlehrerin sei die Trennung von ihrer vierten Klasse schwer gefallen, das habe sie beim Abschiedsfest ausdrücklich betont. „Aber eigentlich habe ich mich auf die neue Schule gefreut, ich habe viele frühere Mitschüler wieder getroffen und neue Freunde habe ich auch schon gewonnen“, erzählt der junge Schonacher strahlend. In der Grundschule hatte er vier Lehrer, jetzt wird er von insgesamt neun Lehrern unterrichtet. Schon seit November wünscht sich der junge Skispringer viel Schnee. „Ich gehöre zum Ski-Team Schonach-Rohrhardsberg und die ganze Zeit gab es nur Hallentraining, weil die Matten-Schanzen schon für den Winter präpariert waren“, erzählt Jonas Kienzler. „Aber rechtzeitig vor Weihnachten wurde Kunstschnee auf die Matten gelegt, damit wir wieder springen konnten“, freut er sich. Bisher durfte der Jugendliche nur von der 20-Meter-Schanze springen. „Aber im nächsten Jahr möchte ich endlich die 40-Meter-Schanze erobern, das ist mein Ziel für 2017“, formuliert Jonas Kienzler selbstbewusst. (kim)