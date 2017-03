Donaueschingen Ein Gourmet-Abend mit Grill-Show bei "Genuss pur on Tour"-Messe

"Genuss pur on Tour"-Messe mit rund 100 Ausstellern macht am 1. und 2. April bereits zum dritten Mal Station in Donaueschingen

Anfang April wird die Donaustadt erneut zur Genussstadt. Nach der gelungenen Premiere 2015, strömten im letzten Jahr an den beiden Tagen rund 6000 Besucher in die Donauhallen – rund 1000 mehr wie beim Start. Diese Zahlen will Messechefin Regina Rieger in der dritten Auflage noch einmal toppen und setzt neben Bewährtem, auch auf einige Neuerungen.

So werden zahlreiche Floristen sowie Anbieter von verschiedenen Accessoires und Gartenmöbeln die Eröffnung der Grillsaison mit floralem Schmuck und attraktiven Dekorationen bereichern. Außerdem gibt es zum Einstieg in den Gourmet-Abend am Samstagabend eine Plancha-Grill-Show, bei der Köstlichkeiten rund um den Fisch & Co zubereitet werden. Während der Messe ist im Auftrag des Veranstalters ein rasender Reporter unterwegs, der Fragen der Besucher aufgreift. Bei der Genussmesse 2017 werden vom Eingangs-Foyer, über den Mozartsaal und das Strawinsky-Foyer, bis hin zum Bartok-Saal, bis auf den letzten Platz belegt sein.

Die Genießermesse mit Eventcharakter bietet jede Menge Informationen rund um feines Essen und Trinken, kreatives Wohnen und gesundes Leben. Dabei werden regionale Erzeugnisse, vermehrt aus biologischem Anbau, internationale Feinkost-Spezialitäten, überwiegend von kleineren Slow-Food zertifizierten Erzeugern sowie erlesene Zutaten für die gesunde und schmackhafte Küche in den Fokus gerückt.

Großere Beliebtheit erfreuen sich die Kochevents in der Show-Küche: Mit dem Hotel Rössle aus Fürstenberg, "Kummerländer vom Feinsten" aus Neudingen sowie dem Hotel Concorde aus Donaueschingen sind gleich drei Betriebe von der Baar am Start. Außerdem wird eine Krimi-Lesung mit Weinprobe angeboten.