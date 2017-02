Donaueschingen Ein Fazit des närrischen Blicks auf die Stadt

Finale Grande: Anlässlich des letzten Tags des närrischen Ausnahmezustands ein Fazit über die "ernsten" närrischen Themengebiete.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Leerstand in der Innenstadt, in Allmendshofen die Bregbrücke und das Rathaus und die Verkehrspolitik: Die Kommunalpolitik hat für das traditionelle Kuttle-Essen im „Hirschen“ wieder reichlich Themen geliefert, die die Hansel, aber auch die Jungfere und die Belzä Buabä für ihre Fasnetssprüchle und Gesangseinlagen verwenden konnten. Mit viel „Witz und Schwung“ wurde die Wahrheit über die Eschinger Geschichten, die sich in den vergangenen zwölf Monaten zugetragen haben, enthüllt.

Nur noch Geschäfte für Hörgeräte und Brillen – die Donaueschinger müssen ja ein blindes und taubes Völklein sein. Positiv allerdings, bei so viel Sehhilfen könnte der Gemeinderat auch endlich mal einen Durchblick bekommen. Ja, den Narren gelingt es sogar, in den leeren Stadtfinanzen etwas Positives zu entdecken – da sei schon kein Geld mehr da, mit dem der Stadtbaumeister Heinz Bunse etwas bauen kann. Und auch Guido Wolf und Thorsten Frei bekamen als gescheitertes Landtagswahlkampf-Duo ihr Fett weg. Und eine Verkehrsberuhigung in der Karlstraße könnte man sich sowieso schenken, wenn doch schon die meisten Geschäfte leer stehen.

Und auch die Jungfere – höchst lebendig und mit viel Lust an der Fasnet – verkündeten bei „Was geht uns das an?“ ihre ganz eigene Sicht auf die Dinge. Beim Gaudimusik-Obed wurden sie von manch einem vermisst. Das soll sich ändern und so forderten sie eine „Frauenquote“ für die Eschinger Kneipenfasnet. Ihre Themen reichten von der Bregbrücke und der „kleinsten Demo der Welt“ bis hin zum Aufener Kirchlein.