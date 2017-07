Donaueschingen Eichendorffschule: Lucas Lehnhof erhält Schulpreis

An der Eichendorffschule feiern die Absolventen ihren Hauptschul- und Realschulabschluss

Drei Herren mit Hüten und dunklen Brillen tragen eine geheimnisvolle Kiste auf die Bühne: Ein umfangreiches und kurzweiliges Programm hatten die Entlassschüler der Eichendorffschule zu ihrer Verabschiedung auf die Beine gestellt. Im Anschluss konnte Rektor Wolfgang Möllen unzählige Lobe und Preise verteilen.

Zeugnisse einer tollen Zeit waren eine Diashow und ein sehr professionell gedrehter Film über Klassen- und Abschlussfahrten nach Hamburg, Berlin, München und Rimini. Bei einem Bilderratespiel über Dinge und Personen aus der Schule traten zwei Lehrerteams gegeneinander an. Es folgte ein Sketch ohne Worte über Rivalitäten auf dem Schulhof. Für echtes Gänsehaut-Feeling sorgte Tatjana Jaklitsch mit den live vorgetragenen Liedern "No Roots" von Alice Merton und dem düsteren "Zombie" der Cranberries.

Höhepunkt der Feier war sicherlich die zehnminütige Rede von Schulsprecherin Lisa Rosental, selbstbewusst und professionell, aber authentisch vorgetragen mit einem Rückblick auf die vergangenen wie im Flug vergangenen zehn Jahre an der Schule und mit einem zunächst etwas zweifelnden, dann jedoch optimistischen und hoffnungsvollen Ausblick in die kommende Zukunft. Vor allem den Zusammenhalt der Klassengemeinschaften lobte sie, aber auch das, was alle Lehrer, insbesondere Philipp Gaiser, dazu beigetragen haben. Und das ganz egal, ob es mit der Schule zu tun hatte oder nicht. Das werde sie vermissen. "Für mich war es ein Super-Lebensabschnitt", sagt sie. "Doch das größte Dankeschön gilt jetzt uns selbst, denn wir haben es geschafft. Wir haben unseren Abschluss in der Tasche."

Und die Kiste? Es war eine "Babuschka", die aus immer kleineren Schachteln bestand. Zum Schluss gab es ein Zettel mit der der Aufschrift "Ende".

Lob und Preise

Preis Mittleren Reife Klasse 10: Lucas Lehnhof (Schulpreis), Elöd Barabas, Marina Moser, Alena Heinemann und Kristofer Becker. Lob Mittleren Reife Klasse 10: Vanessa Emini, Valentin Jetter, Laura-Nadine Benz, Tatjana Jaklitsch, Katja Sacaric, Josephine Görnert, Julian Hartley, Oleg Stark, Lisa Rosental (Sozialpreis), Jessica Melzer, Max Scherzinger, Luisa Wolf, Christian Schäfer (Mathematikpreis), Lob Hauptschulabschluss Klasse 9: Lea Eberle, Vlada Bochevar, Celine Henry, Stefanie Joas, Leon Kunz, Alina-Sophie Hirt, Monika Fleming, Bianca Reschka, Tobias Rieger und Maximilian Brutsche.