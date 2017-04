Donaueschingen Ehemaliger Forstwirt wird 80

Donaueschingen (sgn) Der ehemalige Forstwirt Alfred Beranek feiert heute seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Riesengebirgler kam in einer Fünf-Häuser-Siedlung in über 1000 Meter Höhe zur Welt, wuchs im Wald auf und konnte sich daher nie etwas anderes vorstellen, als – wie sein Vater auch – im Wald zu arbeiten. Durch Angehörige kam die ganze große Familie 1968 nach Donaueschingen. Der Vater kannte die Gegend durch seinen Kriegseinsatz hier und wusste – hier gab's jede Menge Wald. "Der Vater und ich bewarben uns als Forstarbeiter bei der Stadt Donaueschingen", erinnert sich Alfred Beranek. Hier war er bis 1984 tätig. "Wir haben aber nicht nur Holz gemacht", erinnert er sich. Man habe 1976 auf dem Buchberg den Trimm-Dich-Pfad gebaut, den Parkplatz zwischen Donaueschingen und Wolterdingen angelegt sowie Sitzgarnituren für Waldhütten angefertigt. 1982 begann er seine Meisterausbildung, fand jedoch hier keine Stelle, woraufhin er drei Jahre im Odenwald arbeitete. Dann hatte er Glück und bekam eine Stelle als Forstwirtschaftsmeister im Revier Königsfeld. "Sonst hätte ich die 51 Jahre bis zur Rente nicht durchgehalten", erzählt das Geburtstagskind im Hinblick auf die strapazierten Knochen. Im Königsfelder Revier blieb er bis zur Pensionierung, 80 Auszubildende gingen in dieser Zeit durch seine Schule. Trotz der 80 Lenze ist Stillsitzen für den gut gelaunten Jubilar keine Option. Er kümmert sich um die vier Enkel, kocht jeden Tag für die Familie, werkelt im Garten, organisiert Treffen mit anderen Vertriebenen in der alten Heimat und entspannt sich als Briefmarkensammler. Gefeiert wird auf mehrere Male verteilt, weil die Familie dieses Jahr durch die Osterzeit etwas verstreut ist.