Donaueschingen Dritter Platz ist Ansporn und Auftrag für die Brotenä Herdepfl

Die Wolterdinger Musiker sind stolz auf ihren Blechduell-Erfolg, jetzt wollen sie an die guten Erfahrungen anknüpfen.

Wolterdingen – Einen sehr guten dritten Platz räumten sie beim SWR4-Blechduell-Finale in Dormettingen ab: Die Brotenä Herdepfl aus Wolterdingen wollen sich nach diesem Erfolg nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern weiter an sich arbeiten. Am kommenden Montag, 10. Juli, sind sie in Grüningen beim Brigachfest – bei dem sie schon seit Bestehen mitwirken – zu hören, und auch das Wolterdinger Dorfplatz-Open-Air-Konzert der Bläserjugend am 28. Juli werden sie mit ihrer Musik bereichern.

Die Band war schon vor zwei Jahren beim Blechduell dabei. Die Musiker haben einiges daraus gelernt und neue Eindrücke gewonnen, die sie nun verarbeitet haben. Die zehn Jungs im Alter von 18 bis 27 Jahren haben Spaß an der Blasmusik, doch sie sind der traditionellen Volksmusik entwachsen. "Auf jeden Fall kann man sagen, dass wir inzwischen im Vergleich zum letzten Blechduell unseren persönlichen Stil gefunden haben, der sich eben ziemlich gut unter Brass-Dance-Music zusammenfassen lässt. So sind wir auch angetreten", erklärt der musikalische Leiter Thomas Jägle.

In der Besetzung sind sie mit vier Trompeten, drei Posaunen, einem Saxophon, einem Bass und einem Drum-Set aufgestellt. Gespielt wird nur auswendig, und es werden auch nur selbst arrangierte Stücke gespielt. Polkas und Märsche sucht man bei ihnen vergeblich.

"Die Bühne, die der SWR bietet, ist natürlich fantastisch, man erreicht mit diesem Event viele Leute. Die Events waren professionell aufgezogen. Es sind tolle Videos rausgekommen und sowohl der Vorentscheid als auch das Finale waren einzigartige Erfahrungen, an die wir uns gerne zurück erinnern", schwärmt Jägle. Jetzt heißt es natürlich nicht ausruhen, trotz der überwiegend positiven Rückmeldungen. Sie wollen weiter an sich arbeiten und vor allem ihr Repertoire noch weiter vertiefen und erweitern.

"Insgesamt war es eine sehr probenintensive Zeit und auch organisatorisch war einiges zu tun. Wir hatten ja auch noch andere Auftritte, mussten das mit dem hohen Aufwand für das Blechduell alles unter einen Hut kriegen. Trotzdem sind wir froh wie es jetzt gekommen ist, wir sind völlig zufrieden mit unserem dritten Platz. Nach Woodstock zu fahren wäre natürlich der absolute Wahnsinn gewesen, die Auftritte beim SWR waren aber genau so atemberaubend", resümiert Jägle zusammenfassend die vergangenen Monate.

