Am 24. August 1704: 23 Häuser angesteckt. Franzosen wüten in Pfohren nach Niederlage auf dem Schlachtfeld. Samstag Konzert und Festakt zum Dorfjubiläum

Die hässlich Fratze des Krieges, Bilder von verwüsteten Dörfern und ausgebrannte Hausruinen, sehen wir fast täglich in den Medien und sind ihrer längst überdrüssig. Vor dreihundert Jahren war für die Pfohrener eine solche Situation ihr Alltag. Sie mussten sich damit arrangieren und in kleinen Schritten versuchen, in ihrem Dorf wieder Normalität einkehren zu lassen. Was war passiert? Am 24. August 1704 waren 23 Häuser samt Scheunen und Stallungen sowie die Kirche, das Pfarrhaus und das Kaplanhaus – etwa ein Drittel aller Häuser in Pfohren – abgebrannt. Angezündet von französischen Soldaten. Man braucht nicht viel Fantasie, um auf den Grund für die Brandstiftung zu kommen: Die französischen Soldaten wollten verpflegt werden, aber die Pfohrener hatten selbst nichts mehr zu essen. Dies dürfte zum Befehl für das Anzünden der Häuser geführt haben, weil die französischen Offiziere den entsprechenden Beteuerungen der Pfohrener keinen Glauben schenkten.

Überliefert ist die wohl größte Katastrophe der Dorfgeschichte durch einen entsprechenden Eintrag des damaligen Vikars Johann Caspar Hipp im so genannten Hausbuch der Pfarrei. Darin wird auch berichtet, dass die Kirche erst Jahre später wieder aufgebaut werden konnte und die Pfarrgemeinde einige Jahre lang die Gottesdienste in den Umfassungsmauern der abgebrannten Kirche feiern musste.

Die abgebrannten Häuser waren über zehn Jahre nach dem Brand zu einem großen Teil noch nicht wieder aufgebaut. Dies kann der Erhebung der fürstenbergischen Regierung der Landgrafschaft Baar zu den „Unterthanen Haab und Güther zu Pfohren“ von 1715 (Conscriptions-Tabellen) entnommen werden. Wie in der Pfohrener Ortschronik nachgelesen werden kann, gibt die genannte Erhebung auch Auskunft darüber, dass am 24. August 1704 die Häuser folgender Pfohrener durch das Feuer vernichtet worden waren: Joseph Andres, Mathias Eisele, Othmar Engesser (mittel), Jacob Engesser (jung), Jacob Engesser (Vogt), Michael Engesser, Georg Föhrenbach, Mathias Frey, Georg Grieshaber, Michael Hagenbach, Martin Hall, Josef Heitzelmann (Hufschmied), Josef Hirt, Hans Höfler, Hans Kuttler, Anton Minzer (Bäcker), Andreas Scherer (Schneider), Johann Stammler, Hans Weber, Christian Wehinger, Hans Weißhaar, Wirt (zwei Häuser), und Michael Weyler (Bader).

Die Spuren der Katastrophe vom 24. August 1704 sind heute noch sichtbar. Beim Wiederaufbau musste nämlich überall gespart werden. Eine Möglichkeit dazu gab es, wenn man zwei Häuser zusammenbaute. In diesem Fall wurde ein Hausgiebel gespart. Überall dort, wo im historischen Ortskern jeweils zwei Häuser aneinander gebaut sind, kann davon ausgegangen werden, dass die jeweiligen Häuser 1704 abgebrannt und wieder aufgebaut worden waren.

