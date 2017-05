Donaueschingen Donauquellfest findet mit anderem Konzept statt

Für die Neuauflage des Donauquellfestes wurde das Konzept deutlich überarbeitet. Drei Feste werden zu einer Großveranstaltung gebündelt.

Die Begeisterung bei der Premiere war groß. Das Donauquellfest traf im vergangenen Jahr den Geschmack der Besucher und schnell wurde erkannt: So etwas muss es öfter in der Stadt geben. Und so ist für den 24. und 25. Juni eine Neuauflage der Veranstaltung geplant. Allerdings mit einem etwas angepassten Konzept. Stand 2016 noch die Einweihung der sanierten Quelle mit dem Festakt im Mittelpunkt, soll sich das Donauquellfest nun in Kombination mit dem Stadtfest und dem Brauereifest zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender der Baar entwickeln. "Es soll ein schönes, besonderes Fest mit einem modernen Charakter werden. Zum ersten Mal findet es über zwei Tage statt und auch mit anderen Überlegungen und anderen Planungen", sagt Lina Mell, Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing.

Und so wird in diesem Jahr doch einiges anders sein: Deutlichste Änderung wird der neue Kooperationspartner sein, denn zur Narrenzunft Frohsinn kommt auch noch die Brauerei hinzu. Denn am gleichen Wochenende findet auch das Brauereifest statt. Doch das Lokal-Derby-Finale, das vor zwei Jahren noch auf dem Brauereihof ausgetragen wurde, soll nun auf der Schützenbrücke stattfinden. An beiden Festtagen soll nun ein gleichwertiges Programm geboten werden.

Auf Kritik, dass im vergangenen Jahr der Markt nur am Samstag stattgefunden hat und am Sonntag die Hütten verweist dastanden, wurde reagiert. "Der Markt findet dieses Mal an beiden Tagen statt und wird auf die Straße an der Stadtkirche verlagert", sagt Andreas Haller, Sachgebietsleiter Tourismus und Marketing. Auf dem Kirchenvorplatz soll dann das Kinderprogramm platziert werden und dort, wo die Straßen "An der Stadtkirche", Karlstraße und Fürstenbergstraße zusammenlaufen, will die Eventagentur Sauser eine Piazza mit italienischem Flair entstehen lassen. Auf der Bühne dort werden Künstler aus der Region auftreten, wie beispielsweise die Donaueschinger Stadtkapelle, die "Black Forest Allstars" oder Eugenia Hagen. Im Bereich der Schützenbrücke sind dann die Brauerei und die Narrenzunft zu finden, wobei sich der Frohsinn Unterstützung bei anderen Vereinen geholt hat, um dem Besucheransturm besser gerechet werden zu können.

Als Bindeglied zwischen den beiden Bühnen soll es einen Donaumarkt geben. "Hier werden sich auch Donau-Anrainer-Partner präsentieren."

Die Veranstaltung

