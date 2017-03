Donaueschingen Donauhallen: Genuss hoch zehn an 100 Ständen

Die Genuss-Messe findet am Wochenende statt: Profi-Köche lassen sich in ihre Töpfe schauen und es wird eine Mischung aus regional, national und international geboten

Nur wenige Schritte braucht es von Frankreich nach Italien – zumindest für die Besucher der Genuss-Messe. Da sind französische Salami- und Schinkenspezialisten in unmittelbarer Nähe zum gefilterten Olivenöl aus den italienischen Abruzzen zu finden. 100 Aussteller präsentieren am Wochenende in den Donauhallen ihre Waren rund um das Thema Genuss. „Zur Veranstaltung im Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung von 25 Prozent“, sagt Regina Rieger, die die Messe zum dritten Mal nach Donaueschingen bringt. Die Mischung setzt sich in diesem Jahr aus regionalen, nationalen und auch internationalen Produkten zusammen.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Besucher rangieren die Koch-Shows, in denen den Spitzenköchen nicht nur in den Topf geschaut werden kann, sondern auch abschließend die Kreationen vom Publikum probiert werden können. Dabei sein werden in diesem Jahr Xaver Wolfsteiner vom Rössle in Fürstenberg, Maik Göthling, der im Flughafen-Restaurant kocht, Michael Stiegeler vom Landgasthof Engel aus Höchenschwand, Jörg Kummerländer von „Kümmerländer vom Feinsten“ und sowie die Baaremer Landfrauen. Kummerländer, der schon seit Beginn dabei ist, ist sogar dreifach im Einsatz: im Foyer mit Kaffee und Kuchen, an der kulinarischen Tafel mit Pasta aus dem Parmesanlaib und drei verschiedenen Burgern und eben bei der Kochshow. Auch Maik Göthling hat auf der Genuss-Messe ein Heimspiel. Der Koch arbeitet im Flughafen-Restaurant und hat sich dort einen eigenen Namen gemacht. Was auch mittlerweile darin ersichtlich ist, dass es jetzt „Göthling-Restaurant“ heißt.

Eine besondere Party gibt es am Samstagabend: Mona Leone und Chris Sandford werden in die Kunst des Plancha-Grillens einführen. Das Konzept ist einfach: „Ich rede und er kocht“, erklärt Baaremerin Mona Leone, die Bücher zum Plancha-Grillens herausgibt. Dabei wird das Grillgut auf einer emaillierten Gusseisenplatte bei Temperaturen von 300 bis 350 Grad Celsius gebraten und mit reichlich Flüssigkeit übergossen. Alles geht ziemlich schnell, so dass sich leicht fünf bis acht Gänge zubereiten lassen.

Der große Auftritt zu Beginn der Messe gehört allerdings dem Nachwuchs: August Guter wird mit seinen Mini-Köchen zur Eröffnungsfeier kochen. Ein Erlebnis nicht nur für die Besucher: „Die Mini-Köche fiebern schon seit Wochen dem Ereignis entgegen, schließlich ist es etwas ganz Besonderes, auf einer Bühne zu kochen“, sagt Guter.

Zwei Tage lang voller Genuss

Die dritte Genuss-Messe findet am kommenden Wochenende in den Donauhallen statt. Der Eintritt kostet pro Person zehn Euro, darin enthalten sind auch die Koch-Shows und Degustationen im Rahmenprogramm.

Samstag, 1. April (12 bis 22.30 Uhr):

Eröffnungsfeier: Die Europa-Mini-Köche des Schwarzwald-Baar-Kreises werden unter August Guter Frischkäse-Lachsrollen, garniert mit Kirschtomaten zubereiten. 15 Uhr: Koch-Show mit Xaver Wolfsteiner (Hotel Gasthof zum Rössle, Fürstenberg), Weingut Ritter: pochierte Lachsklößchen auf Orangenrisotto mit mariniertem Rucola als Hauptgang, Joghurt-Mousse mit Mango und Mohn.

Krimilesung und Weinprobe mit Krimi-Autor Apfelking 17 Uhr: Koch-Show mit Michael Stiegeler (Landgasthof Engel, Höchenschwand), Weingut Hercher: Carpaccio von mariniertem, kalt geräuchertem Rinderfilet mit einem Avocado-Schaum als Vorspeise und ein geschmortes Rinder-Gulasch vom Weiderind mit Spätzle.

Folklore-Ensemble der Musikschule Donaueschingen 18.30 Uhr: Degustation von Rum-Raritäten und Gin

Mediterrane Grillparty mit Plancha-Expterte Chris Sandford, Dessert und korrespondierende Weine von Diana Ritter vom Weingut Ritter aus Guldental. ab 20 Uhr: musikalische Umrahmung durch Take Two.

Sonntag, 2. April (11 bis 18 Uhr)