Donaueschingen Donaueschinger erpresst Kumpel und bedroht Hund mit dem Tod

Ein 29-jähriger aus Donaueschingen steht vor dem Landgericht: Er soll mehrfach eine Geldkarte gestohlen und den Besitzer bedroht haben. Jetzt steht gegen ihn sogar der Vorwurf schwerer räuberischer Erpressung im Raum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Donaueschingen/Konstanz – Vorzeitig und enttäuschend endete für einen 29-jährigen Mann aus Donaueschingen ein Prozess wegen Erpressung und Computerbetrug vor dem Landgericht Konstanz. Der seit mehreren Monaten in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte hatte sich erhofft, am Ende des Tages wieder auf freiem Fuß zu sein. Er plante, nach einem Geständnis und der Einwilligung in eine Suchttherapie mit seiner Freundin nach Hause fahren zu können. Daraus wurde nichts.

Im vorigen Jahr soll der vielfach vorbestrafte, alkohol- und drogensüchtige Mann einem Kumpel zwei Mal die Geldkarte inklusive Geheimnummr entwendet haben. Laut Anklage hat er damit einmal 800 Euro, das andere Mal um die 150 Euro abgehoben und in die eigene Tasche gesteckt. In zwei weiteren Fällen soll er den körperlich eingeschränkten Mann sogar mit einem Messer bedroht haben, bis dieser ihm einmal 250 und einmal 50 Euro aushändigte. Mit der Drohung, entweder ihm selbst oder seinem kleinen Hund die Kehle durchzuschneiden, soll der 29-Jährige sein Opfer eingeschüchtert haben. Nach der Verlesung der Anklageschrift erklärte der Vorsitzende Richter, dass wegen des Messereinsatzes auch eine Verurteilung wegen schwerer räuberischer Erpressung in Betracht komme. Allein dafür sieht der Gesetzgeber eine Mindeststrafe von fünf Jahren vor.

Was der Angeklagte danach über seinen persönlichen Werdegang berichtete, führte letztendlich zum Abbruch des Prozesses. Schon im Alter von acht Jahren habe er sich gerne aus dem stets gefüllten Bierkasten seines Vaters bedient, schilderte der 29-Jährige seinen frühen Kontakt zu Suchtmitteln. Irgendwann sei er dann ins Heim gekommen und Drogenkonsument geworden. Schule und Berufsausbildung blieben auf der Strecke. Schon mit 16 lebte er nur noch auf der Straße. Beide Eltern verstarben früh. Der Angeklagte selbst ist inzwischen vom Drogenersatzmittel Subotex süchtig geworden. Zusätzlich zur täglichen Dosis habe er bis zu seiner Verhaftung pro Tag zwei Flaschen Schnaps und rund zwölf Flaschen Bier konsumiert, berichtete er. Finanziert habe er alles, indem er ab und zu einem Onkel beim Schrottsammeln geholfen, Kumpels angepumpt oder sich auf kriminelle Weise Geld verschafft habe.

Es stellte sich heraus, dass er bereits etliche Therapieangebote ausgeschlagen hat. Einmal hielt er drei Monate durch, brach dann aber ab, \"weil ich da gemobbt wurde\". Der Vorsitzende Richter redete ihm ins Gewissen: \"Wenn Sie so weitermachen, werden Sie nicht alt\". Nur eine harte, lange Therapie könne ihn aus diesem Leben herausführen: \"Der Sumpf ist in Donaueschingen. Sie müssen da weg, damit Sie überhaupt eine Chance haben\", beschwor der Richter den 29-Jährigen.

Nach kurzer Beratung äußerte das Gericht Bedenken, den Prozess ohne Sachverständigen weiter zu führen. Der Angeklagte müsse psychiatrisch untersucht werden, stellte man fest. Für den Fall einer Verurteilung müsse geprüft werden, ob neben der Strafe eine Unterbringung in der Psychiatrie oder in einer Entziehungsanstalt anzuordnen sei. Wann der Prozess fortgesetzt werden kann, steht noch nicht fest.