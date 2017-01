Donaueschingen Donaueschinger Wirtschaft unter Dampf

Der Blick über Breitelen-Strangen am eisigen Wintermorgen steht sinnbildlich für die gute Wirtschaft in der Donaustadt.

Nicht nur bei Sto (links), IMS-Gear (Mitte) und Sick-Stegmann (rechts) steht die Produktion unter Dampf. 13,5 Millionen Euro haben die Donaueschinger Betriebe an Gewerbesteuern im vergangenen Jahr gezahlt, 2,4 Millionen Euro mehr als von der Stadt kalkuliert. Und generell geht man von einer weiter florierenden Wirtschaft aus. Das wirkt sich auch auf dem Arbeitsmarkt aus. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist gegenüber dem Vorjahr um 3,5 Prozent auf 9983 angestiegen. Dafür ist die Arbeitslosenquote mit 2,9 Prozent (Stand: Oktober) im Arbeitsagenturbezirk Donaueschingen so niedrig wie schon lange nicht mehr und viele Fachkräfte und Auszubildende werden von den Unternehmen gesucht. Es herrscht damit quasi Vollbeschäftigung in der Donaustadt. Bild: Roger Müller