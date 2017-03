Donaueschingen Donaueschinger Volleyball-Nachwuchs jubelt mit den Cracks vom VfB Friedrichshafen

Der Volleyball-Nachwuchs des TV Donaueschingen hat das Topspiel zwischen dem VfB Friedrichshafen und den Berlin Volleys in der ZF-Arena besucht.

Die Mädchen bestaunten nicht nur das Können der Profis, sie brachten sich auch in die Begegnung ein. Und zwar als Ballkinder. Einige von ihnen feierten Premiere, andere sind schon mehrere Male dabei gewesen. Die Ballkinder müssen beobachten, welches Team Aufschlag hat, und dass die drei Spielbälle immer an der richtigen Stelle sind. In den Satzpausen wird von vier Kindern das komplette Spielfeld mit Besen gesäubert, wieselflink sind die "Quickmopper", die mit ihren Wischmops bei Bedarf die Schweißspuren auf dem Spielfeld entfernen – denn auf nassem Boden könnten die Spieler ausrutschen. Zwei weitere Mädchen sitzen an zwei Ecken des Spielfeldes mit einer Punktetafel, auf denen zusätzlich zur Anzeigentafel der aktuelle Spielstand angezeigt wird. Trotz höchster Konzentration ist es für die Kinder immer ein tolles Erlebnis, hautnah dabei zu sein. Ein Höhepunkt ist es für die Nachwuchs-Pritscher, wenn sie beim Einlaufen die Teams begleiten dürfen. Nach dem Spiel bedanken sich die Spieler, indem sie die Ballkinder abklatschen, und auch ein Foto mit den Teams ist obligatorisch. Natürlich bekommen die Kinder dann auch Autogramme. Übrigens hat Friedrichshafen hat nach einem sehr spannenden Spiel im Tiebreak gewonnen. Die Eltern der Kindern konnten ebenfalls das Spitzenspiel genießen, denn sie bekommen bei solchen Einsätzen ihrer Schützlingen Freikarten. rom/Bild: Roger Müller