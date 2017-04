Donaueschingen Donaueschinger Trachtler fordern den Schulterschluss

Frohsinn-Aktive wollen enger mit anderen Vereinen kooperieren.

Donaueschingen (bom) Die Trachtengruppe Frohsinn ist ein Verein, der mit Spaß und Freude das heimatliche Brauchtum und den Zusammenhalt pflegt. Deshalb trafen sich Vertreter der Trachtengruppen des Kreisgebietes im Vereinslokal in der Stadtmühle, um künftige Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Präsenz in der Öffentlichkeit zu diskutieren. Auch liegt es auf der Hand, dass diverse Volkstänze nur mit einer ausreichenden Zahl an Tänzerinnen und Tänzern ihre Wirkung voll entfalten. Kooperationen und Gemeinschaften, wie sie bereits existieren bieten, eine Alternative.

Vorsitzender Erik Eckelt forderte die Wiederaufnahme der gemeinsamen Aktivitäten der Trachtengruppen und Heimatzünfte im Städtedreieck, die während den Heimattagen in nahezu vorbildlicher Weise funktionierte. Eckelt bedauerte, dass die Trachtendamen im vergangenen Jahren nicht bei öffentlichen städtischen Auftritten im Einsatz waren, obwohl die Verwaltung auf sie zurückgreifen könnte.

Tanzleiter und Vize-Vorsitzender Uwe Kleiner ging in seinem Rückblick auf die Aktivitäten der Tanzgruppe im In- und Ausland ein. Er bezeichnete die regelmäßigen Übungsstunden der Kindertrachtengruppe als eine Chance, den Nachwuchs für die Aktivitäten im Verein und den Reiz des Tanzens zu begeistern. Jens Buckenberger, der nach neun Jahren von seinem Amt als Kassierer zurücktrat, appellierte, den Turnus von jährlich mindestens zwei Ausflugsfahrten zur Teilnahme an Trachtenumzügen und -festen zur Festigung der Gemeinschaft beizubehalten. In diesem Jahr stehen die Mitwirkung am Kreistrachtenfest in Lörrach, am Schwarzwälder Schinkenfest in Triberg und der Besuch der Kirbe am Museumsfest in Neuhausen ob Eck im Terminkalender. Zu Höhepunkten entwickelten sich Veranstaltungen wie das Maibaumstellen am Hanselbrunnen oder die Mitwirkung am Stadt- und Gregorifest. Besuche des Trachtenfachmarktes in Bad Dürrheim, oder der Kilbig in Bräunlingen sind Ausdruck der Verbundenheit zur Region.

Die Neuwahlen betätigten Erik Eckelt und Uwe Kleiner als Führungsspitze. Neue Kassiererin ist die bisherige Beisitzerin und Schriftführerin Birgit King. Neuer Beisitzer ist Markus Dörle.