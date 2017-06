Donaueschingen Donaueschinger Stierle-Preis: Ansporn für Talente mit Schulranzen

Die Bürgerstiftung belohnt überdurchschnittliche Leistungen mit Geldgeschenken

Das Vermächtnis von Elisabeth Stierle gilt vor allem den Kindern und den Schülern. Die 1920 geborene Pädagogin starb im März 2010 und vermachte der Bürgerstiftung Donaueschingen einen sehr beträchtlichen Nachlass. Sie galt als Pädagogin mit Leib und Seele und hat 35 Jahre ihrer 40-jährigen Lehrerinnen-Laufbahn in Donaueschingen verbracht. Nach ihrem Tod hat die Bürgerstiftung, deren Mitgründerin die Pädagogin war, einen nach ihr benannten Preis ausgelobt, um die pädagogischen Zielsetzungen der Stifterin lebendig zu halten. Die Preise werden in Musik, Bildung und Sport verliehen und betragen in jeder Sparte 800 Euro, insgesamt jährlich 2400 Euro. In der Aula des Fürstenberg-Gymnasiums sind jetzt die aktuellen Preisträger ausgezeichnet worden.

Oberbürgermeister Erik Pauly erinnert an die Stifterin, der nach ihr benannt Preis sei ein Rückblick auf das Leben von Elisabeth Stierle. Sie habe junge Menschen dazu motivieren wollen, Überdurchschnittliches zu leisten, zur Elite zu gehören. Den Preisträgern rief er zu, dass sie auf ihre Leistungen stolz sein könnten. Die Ehrung der Nachwuchs-Elite nahmen Bertolt Wagner und Erwin Zimmermann von der Bürgerstiftung vor – wobei Wagner sehr charmant durchs Programm führte.

Und wie kann ein Schüler Stierle-Preisträger werden? Mögliche Preisträger in den Bereichen Bildung (Lesekompetenz) und Sport werden von den einzelnen Donaueschinger Schulen, für den Bereich Musik von der Jugendmusikschule benannt. Schulintern werden Preiskandidaten durch Vorlesewettbewerbe und die Bundesjugendspiele ermittelt. Erfolgreiche Teilnahmen beim bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerb "Jugend musiziert" sind Kriterium für den Musikpreis.

Zu einer Verleihungsfeier gehören Musik und eine kleine Talentshow der Preisträger. Dafür sorgten Antonius Hall und Lukas Schröder am Klavier und Kostproben aus dem Lesewettbewerb boten Jana Jokersch und Nicolas Panzini.

Preisträger